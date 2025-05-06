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Российская авиация испугалась

  • 6.05.2025, 12:51
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Российская авиация испугалась

Истребители не появляются над Черным морем.

Россия изменила поведение после потери двух истребителей Су-30 над Черным морем. Оккупанты взяли тактическую паузу.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Єдині новини», пишет New Voice.

По его словам, такие потери заставили российское командование взять тактическую паузу.

«Когда происходит нечто подобное, они обычно берут тактическую паузу и начинают размышлять, что делать дальше. Но, как правило, зная россиян, они это делают уже после второго кейса (случая — ред.)», — отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что теперь на первый план выходит массовое применение дронов. Россия активно использует их для атак на материковую часть Украины почти непрерывно, несмотря на их высокую стоимость и постоянные потери.

Россияне потеряли доминирование в море, а теперь под угрозой и их контроль над воздушным пространством. Это создает новую реальность, в которой Украина приобретает все больше пространства для действий.

«Если эта тенденция закрепится, если будет развитие этого кейса, то для россиян это будет очередным довольно серьезным вызовом», — подытожил спикер ВМС ВСУ.

3 мая в Сети сообщали об уничтожении российского истребителя Су-30 ракетой с морского дрона.

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