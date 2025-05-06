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Из России в Беларусь вернули крупную партию сарделек

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  • 6.05.2025, 12:58
  • 1,938
Из России в Беларусь вернули крупную партию сарделек
иллюстративное фото

Подозрительный груз был обнаружен на границе.

В России задержали авто с крупной партией готовой мясной продукции из Беларуси.

Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Речь идет о сардельках с телятиной, которые везли на территорию РФ с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки.

Как уточнили в российском ведомстве, машина, в которой доставлялись продукты, не была оснащена холодильным оборудованием.

Кроме того, на партию сарделек отсутствовали ветеринарные документы, которые подтверждали бы безопасность товара.

В итоге продукцию вернули на территорию Беларуси.

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