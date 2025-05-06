Из России в Беларусь вернули крупную партию сарделек

Из России в Беларусь вернули крупную партию сарделек5
- 6.05.2025, 12:58
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Подозрительный груз был обнаружен на границе.
В России задержали авто с крупной партией готовой мясной продукции из Беларуси.
Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
Речь идет о сардельках с телятиной, которые везли на территорию РФ с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки.
Как уточнили в российском ведомстве, машина, в которой доставлялись продукты, не была оснащена холодильным оборудованием.
Кроме того, на партию сарделек отсутствовали ветеринарные документы, которые подтверждали бы безопасность товара.
В итоге продукцию вернули на территорию Беларуси.