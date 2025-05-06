«Беларусь не сможет обеспечить им такой же уровень» 1 6.05.2025, 13:14

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Потеснят ли пакистанские айтишники белорусских.

На пакистанском сайте, который отслеживает работодателей с лицензией на трудоустройство за границей, с марта начали появляться вакансии для работы в Беларуси. В основном, это рабочие специальности: каменщик, плиточник. Предлагают зарплаты от 500 до 600 долларов, обратил внимание devby.io.

На некоторых сайтах активно рекламируют работу в Беларуси при «поддержке пакистанского правительства». Среди прочего, описывают «работу в IT с высокой зарплатой». Перечисляются такие специальности, как Software Developer, Web Designer, Network Engineer.

«В 2025 году многие пакистанцы ищут хорошо оплачиваемую работу за рубежом, чтобы обеспечить себя и поддержать свои семьи. Беларусь — красивая страна в Европе — теперь стала новой возможностью для квалифицированных и неквалифицированных пакистанских рабочих. Правительство Пакистана планирует отправку подготовленных работников в Беларусь для работы по разным направлениям, где предлагаются хорошие зарплаты и отличные условия», — так рекламируют Беларусь на одном из пакистанских сайтов.

Если же переходить по ссылкам, конкретных вакансий в IT не приводится.

«У них хороший английский, они аутсорсят на весь мир»

Белорусский путешественник Александр Гойшик в прошлом году провел в Пакистане пять недель, в том числе побывал в новом коворкинге в Исламабаде и общался с местными айтишниками. По словам Александра, скорее всего пакистанские специалисты не очень заинтересованы в переезде в Беларусь.

— В Пакистане сильное социальное расслоение, есть богатые районы в том же Исламабаде. Люди там очень работоспособные. Кого там ни встретишь, все ответят, что они бизнесмены. У них есть предпринимательская жилка. Неквалифицированные работники может и зарабатывают, как в Беларуси. А квалифицированные специалисты зарабатывают значительно лучше, больше возможностей. Все изучают английский язык. Беларусь не сможет обеспечить им такой же уровень зарплат. Неподалеку у них нефтяные монархии, похожий климат, туда легко приехать поработать. В Беларуси для них холодный климат, низкие зарплаты, проблемы ксенофобии. Кто из них был в Беларуси, сразу вспоминают, что там холодно, — говорит Гойшик.

Собеседник отмечает, что IT-специалисты в Пакистане неплохо себя чувствуют за счет хорошего английского и могут работать на аутсорс со многими странами.

— Они работают на аутсорс, хорошо востребованы, у них много маленьких стартапов, всё развивается. Перед ними весь мир, зачем им Беларусь как посредник, если они из дома могут работать на весь мир благодаря хорошему английскому, — говорит собеседник.

Издание devby расспросило сооснователя и директора одного из первых коворкингов в Пакистане, в Исламабаде Джафангира Афзала о том, может ли Беларусь быть привлекательной для ИТ-специалистов из Пакистана.

Он ответил, что основные направления для эмиграции для IT-специалистов из Пакистана — США, Канада, Великобритания и Австралия. А после недавних экономических и глобальных изменений возрос интерес и к Саудовской Аравии, и к ОАЭ.

— В плане аутсорса IT-специалисты из Пакистана чаще всего работают с клиентами из США, Великобритании, Канады, Австралии, Саудовской Аравии и ОАЭ. Также в список входят Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия и другие, — отметил собеседник.

Беларусь, с его точки зрения, «не приоритетный выбор, но может рассматриваться как потенциальное направление при наличии весомых стимулов», например:

• Упрощенная процедура получения постоянного вида на жительство.

• Четкий план карьерного роста или путь миграции в ЕС.

• Упрощение ведения бизнеса для стартапов с минимальными формальностями и налогами.

• Наличие рабочих мест в хороших ИТ-компаниях.

• Социальные бенефиты, такие как здравоохранение, образование и т.п.

«У нас из своих очередь»

Журналист devby позвонил на несколько крупных белорусских государственных предприятий, где нужны IT-специалисты. Представился сотрудником кадрового агентства, которое работает с иностранными гражданами.

Вопрос застал кадровиков врасплох. Хотя некоторые вакансии висят в банке вакансий по несколько месяцев и более, со старта взять на работу выходцев из Пакистана не согласился никто.

— Ой я даже не знаю… У нас тут среди своих граждан Беларуси конкурс, надо смотреть, — ответили на одном из крупнейших белорусских заводов, где уже давно ищут программиста на зарплату до 700 долларов.

На другом предприятии ответили:

— Ой, такие вопросы надо с директором решать, я даже не знаю.

«Могут рассматривать как промежуточный этап»

Адаптация, знание языка, заинтересованоость в белорусском рынке — такие проблемы перед приездом пакстанцев в Беларусь видит старшая научная сотрудница Beroc Анастасия Лузгина. Экономистка обращает внимание, что гражданам Пакистана открыт путь в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

— В Пакистане хороший уровень знания английского, а в Беларуси далеко не все могут на нем свободно общаться. Изначально основное направление для трудовой миграции из Пакистана — это ОАЭ, Катар, США, ЕС. Беларусь они могут рассматривать как промежуточный этап в сторону релокации в ЕС. Белорусские зарплаты не конкурентные по сравнению с зарплатами в ОАЭ, США и ЕС. Слабая мотивация в плане доходов не дает ожидать, что в Беларусь приедут 150 000 пакистанцев. Это может быть гораздо в меньших масштабах. Это не решит проблемы на белорусском рынке вакансий, — считает экспертка.

Белорусские власти не раз говорили о проблеме кадрового дефицита, его обещали решать с помощью пенсионеров, неработающих граждан и иностранцев. Сейчас в Беларуси работает 60 000 иностранных граждан, за год их количество выросло более чем вдвое. Порядка 40% из них приехали из России.

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