Венгерский чардаш под русскую балалайку 1 Александр Левченко

6.05.2025, 13:22

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Виктор Орбан

Поставит ли Европа Орбана на место?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Европейскому Союзу может нанести серьезный ущерб венгерской экономике. Об этом сообщило ведущее венгерское издание Magyar Nemzet. По словам В.Орбана, Венгрия за три года полномасштабного вторжения РФ потеряла значительное количество финансов, потому что страны ЕС их предоставляют Киеву. Премьер также прокомментировал планы принять Украину в ЕС до 2030 года, назвав данное решение опасным для рынка Венгрии.

Особое возмущение вызвала инициатива взять общий кредит в рамках ЕС для дальнейшего финансирования Украины. «Если бы это было выгодно венграм, они бы поддержали членство Украины, но наша страна заплатила бы за вступление Украины дополнительную цену», – сказал глава правительства Венгрии. По его словам, Венгрия не имела бы таких экономических проблем, если бы переданные Украине деньги остались в европейской экономике. Орбан говорит, что Брюссель не может поддерживать Украину самостоятельно, потому хочет взять для финансирования Украины огромный кредит. Он призвал не допустить, чтобы Европа попала в долговую яму.

Венгерский премьер давно известен критическими заявлениями в сторону Украины. Он неоднократно блокировал помощь Украине, которая защищается от российского вторжения, а также выступал против ее евроинтеграции. В марте т.г. правительство Венгрии инициировало официальный опрос среди своих граждан о том, считают ли они целесообразным вступление Украины в ЕС. Такой референдум продлится до 20 июня. Однако подход венгерских властей затруднительно назвать прозрачным, ведь в бюллетене для опроса были добавлены информационные письма, в которых перечислилось якобы семь «рисков» вступления Украины в ЕС. Орбан инициировал национальный опрос, в котором призвал граждан голосовать против членства Украины в ЕС, и сам публично проголосовал против. Политик уверяет венгров, что вступление Украины в Европейский Союз может поставить под угрозу достижение Венгрии. В то же время венгерская оппозиционная партия «Тиса» провела альтернативный опрос, показавший, что более 58% опрашиваемых поддерживают будущее Украины в Евросоюзе.

«Поступки венгерского премьера продиктованы внутриполитической борьбой перед выборами 2026 года», считает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, венгерский чиновник вовлекает Украину в выборы в своей стране и делает «очень опасные вещи». Президент Зеленский рассказал об открытии трех кластеров для Украины в ЕС, подчеркнув, что все страны-члены поддерживают этот шаг, кроме Венгрии. По его словам, техническую готовность к открытию кластеров Украина планирует к середине лета несмотря на то, что встречи с венгерскими представителями не принесли конкретных результатов. В.Зеленский сказал, что венгерские власти пытаются «накручивать» своих граждан, но отметил, что этот подход не принесет выгоды в долгосрочной перспективе.

«Правительство премьера Виктора Орбана стабильно противостоит решению в поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. В скором времени это может иметь последствия для самой Венгрии». Об этом сообщает британское издание The Guardian. По его информации, в настоящее время в ЕС зреет мнение о лишении Венгрии права голоса во время принятия совместных решений. Все находится на ранней стадии, однако уже есть юридическая основа. Согласно статье 7 договора ЕС, предусмотрены санкции в отношении страны-члена, системно нарушающей основополагающие нормы демократии. «Теперь попытки Будапешта помешать поддержке Украины со стороны ЕС могут привести к пересмотру отношений, в то время как премьер-министр Виктор Орбан борется со своим самым серьезным политическим соперником за последние годы Петером Мадяром», – говорится в сообщении The Guardian. Фридрих Мерц, который на днях вступит в должность канцлера Германии, уже заявил о намерении его правительства активизировать влияние на страны, пренебрегающие демократическими принципами. В том числе и на политическую верхушку Венгрии.

В Евросоюзе нашли способ не учитывать постоянные вето Венгрии в вопросах поддержки Украины. В частности, новое заявление Европейский Совет обнародовал после его согласования 26 странами. Об этом пишет Politico. Традиционно правила ЕС требуют от всех 27 стран согласовать совместное заявление для его обнародования от имени Европейского Совета. Однако в этот раз было иначе. Текст, который согласовали 26 стран, добавлен в другие резолюции и издан как официальное заключение Европейского Совета. В Евросоюзе нашли способ не учитывать постоянные вето Венгрии в вопросах поддержки Украины. «Это новая норма. И она полезна, когда речь идет о политических намерениях», – цитирует издание высокопоставленного дипломата ЕС. Европейское чиновник добавил, что «вето Венгрии учитывается – и быстро игнорируется». В ЕС подчеркнули, что Орбану «было предоставлено много возможностей и он отклонил протянутые руки».

Между тем, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз высказал претензии к Украине относительно якобы притеснения прав венгерского меньшинства в Закарпатской области. По его словам, Киев не вернул венграм отобранные с 2015 года права и пока этого не произойдет, Будапешт будет блокировать евроинтеграцию Украины. Украинские власти, со своей стороны, уверяют, что все реформы соответствуют стандартам ЕС и не нарушают права нацменьшинств.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что 12 мая с.г. станет ключевой датой для определения дальнейшей судьбы переговоров между Украиной и Венгрией по снятию «вето» на движение Киева в Европейский Союз. По ее словам, именно во время нового раунда переговоров станет понятно, возможен ли реальный компромисс или Будапешт продолжит блокировать процесс расширения ЕС. Напомним, что 29 апреля украинская делегация посетила Будапешт, чтобы убедить венгерских партнеров снять свои возражения. Киев передал предложения, направленные на выполнение требований Будапешта в сфере защиты прав национальных меньшинств, в частности, образования, имплементации нового законодательства и обеспечения культурных прав венгерской общины. Ольга Стефанишина подчеркнула, что переговоры 12 мая будут базироваться на 11 пунктах, согласованных сторонами. Украина готова сделать все возможное и невозможное, чтобы снять венгерское вето и разблокировать переговоры о вступлении в ЕС.

В Будапеште забывают, что когда Венгрия вступала в ЕС в 2004 году, то Германия и Франция тоже могли заявить, что вступление новой страны может повредить национальному сельскому хозяйству или экономике. А фонды ЕС теперь будут направлять средства не в сторону немецких и французских производителей, а распыляться на нужды новых членов, таких как Венгрия. Берлин и Париж могли бы провести национальные опросы и добавить на референдумах письма с аргументами, почему вступление Венгрии в ЕС вредит французским и немецким рабочим и предпринимателям. Франция и Германия могли это сделать, но не сделали, потому что понимали, что такое принципы европейской солидарности. Да и Москва перед ними не ставила такой задачи, как сейчас перед Орбаном. Пора венгерскому премьеру перестать прятаться за якобы национальные интересы, а они также у каждой и другой страны-члена ЕС, и наконец отказаться открыто лоббировать кремлевские интересы в Евросоюзе. Всем европейцам надоело смотреть, как Орбан выплясывает венгерский чардаш под российскую балалайку.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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