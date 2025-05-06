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Украина переписала правила войны

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  • 6.05.2025, 13:30
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Украина переписала правила войны

Началась новая эра военных технологий?

Украина вновь удивила мир — и, возможно, открыла новую эру в военных технологиях. Впервые в истории морской дрон уничтожил не корабль, а два российских Су-30, гордость фронтовой авиации РФ, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

В начале мая, как сообщают украинские источники, морской дрон Magura-7, разработанный украинскими инженерами, был оснащен ракетами класса «воздух-воздух» — вероятно, модифицированными AA-11 Archer. Он атаковал российские самолеты у побережья Новороссийска, успешно сбив обе цели. Это первый подобный случай в истории войн.

«Мы начали новый этап в оборонной промышленности: теперь дроны могут работать и как морские системы ПВО», — отметил начальник украинской разведки генерал Кирилл Буданов.

Magura-7 — это новая версия уже известного дрона Magura-5, который ранее таранным способом уничтожал российские корабли. Теперь дроны становятся универсальными: действуют в воде и атакуют в воздухе.

Эксперты говорят о потенциальной революции. Беспилотники становятся дешевле, мобильнее и все смертоноснее. Военные по всему миру уже анализируют этот инцидент: как бороться с дронами, которые могут «выстрелить из моря в небо»?

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