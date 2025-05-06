В Бобруйске побит абсолютный месячный рекорд минимальной температуры1
- 6.05.2025, 13:38
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Так холодно в мае тут не было никогда.
В Бобруйске побит абсолютный месячный рекорд минимальной температуры, пишет телеграм-канал о погоде в Беларуси Nadvorie.
В ночь с 5 на 6 мая столбик термометра в городе опустился до -4,5°С.
«Так холодно в мае на метеостанции Бобруйска не было никогда. Наблюдения на ней ведутся с 1901 года», — сообщило издание.
Предыдущий рекорд месяца в Бобруйске (-4°С) был установлен в 1999 году также 6 мая.
На 7 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. На большей части территории страны на почве и в воздухе ожидаются заморозки 0…-5°С, в окрестностях Минска на почве ожидаются заморозки 0…-2°С. Ночью 8−9 мая (четверг-пятница) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0…-5°С, в Минске ожидаются заморозки −1…−3°С.