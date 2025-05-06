Погиб командующий Псковской дивизией ВДВ 3 6.05.2025, 13:45

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Абдулазиз Шихабидов

Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ряд пабликов и телеграм-каналов в понедельник сообщили о гибели командующего одной из самых известных российских боевых частей, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ (известна также как Псковская дивизия) полковника Абдулазиза Шихабидова. Внимание на это обратило издание «Агентство». Судя по опубликованным видео, на которых, в частности, виден похоронный венок с его именем, полковника уже похоронили.

Шихабидов, уроженец Дагестана, был назначен командующим дивизией, которая принимает участие в войне в Украине, в марте нынешнего года.

Как пишет «Агентство», о гибели Шихабидова начали сообщать дагестанские школы, которые ранее сообщали о его назначении. Так, в лицее № 13 Каспийска открыли памятный уголок, посвященный Шихабидову. Здесь разместили его фотографии и материалы о боевом пути военного. А в Буйнакской средней школе-интернате № 3 прошли внеурочные мероприятия для учеников 7−9 классов. Во время мероприятия школьникам, как сообщается, зачитали речь министра образования Дагестана Яхъи Бучаева. После публикации фотоотчет из аккаунта буйнакской школы был удален, но остался в веб-архиве.

«Агентство» отмечает, что о смерти полковника сообщил также ряд провоенных пабликов. В сообществе «за Родину и ВДВ» написали, что прощание с командиром состоялось на Троекуровском кладбище в Москве в понедельник. Когда именно и при каких обстоятельствах погиб Шихабидов, не известно. Официально о его гибели не сообщалось.

Военнослужащие Псковской дивизии принимали участие в боевых действиях на территории Украины начиная с 2014 года - российские власти тогда не признавали этого, однако журналисты установили факт гибели нескольких бойцов дивизии ещё в августе 2014. После полномасштабного вторжения в Украину бойцы дивизии в том числе находились в Буче, где было убито множество местных жителей.

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