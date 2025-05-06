«Я подумал, что это шутка» 1 6.05.2025, 13:54

Туристы в шоке от идеи Трампа сделать Алькатрас тюрьмой.

Пока туристы из разных стран с интересом разглядывали тесные камеры, разбитые туалеты и полуразрушенные стены легендарной тюрьмы Алькатрас, президент США Дональд Трамп объявил, что он велел федеральным властям вернуть острову его прежнюю «миссию», пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Это символ закона, порядка и справедливости», — заявил Трамп, добавив, что ему следовало стать кинорежиссером. «Никто оттуда не сбегал», — уверенно сказал он, хоть и ошибся: история знает как минимум пять случаев побега заключенных.

Идея шокировала многих. «Я подумал, что это шутка», — признался Филипп Нойман из Германии. «Это же развалины». Действительно, здания покрыты птичьим пометом, стены осыпаются, крыши провалились.

Алькатрас был закрыт в 1963 году как слишком дорогая и аварийная тюрьма. Сегодня это музей и национальный парк, который ежегодно посещают 1,4 млн человек.

«Это несерьезное предложение», — отрезал мэр Сан-Франциско. А глава городского совета назвал идею «типичной абсурдной выходкой».

Тем не менее Бюро тюрем уже начало «оценку состояния» Алькатраса. Грядет ли возвращение «острова отчаяния»? Пока это больше похоже на эпизод из фильма «Скала», чем на реальность.

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