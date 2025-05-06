«С такими ценами скоро появится магазин «Конфискат из конфиската» 6.05.2025, 13:57

В одном из магазинов Могилева нашли сумку почти за 12 тысяч рублей.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали цены на сумки, босоножки, очки, кроссовки и не только в одном из магазинов конфиската в Могилеве. Самой дорогой оказалась женская сумка от Gucci, впрочем, кроссовки стоили чуть меньше 300 рублей, а шуба — 147, пишет «Телеграф».

«Товаров на самом деле очень много. От очень дорогих до приемлемых цен», — сказала на видео блогерша. И показала ассортимент магазина с ценами:

• сумка женская Gucci — 11,86 тыс. рублей,

• очки солнцезащитные Gucci — 1681,93 рубля,

• босоножки женские — 1799,

• босоножки женские Dolce & Gabbana — 2520,

• кроссовки женские Nike — 298,55 рубля,

• юбка женская — 57,51 рубля,

• халат женский — 394,

• шуба женская — 147 рублей,

• шлепанцы Balmain — 488,32,

• портмоне — 801,09,

• панама Max Mara — 1492,18.

«Я думала, что видела все», — написала одна комментаторша.

«Я там майку видела обычную белую… за 400 рублей», — рассказала другая. Третья обратила внимание, что в этом магазине не заметно покупателей: «А народу прям толпа».

«С такими ценами скоро появится магазин «Конфискат из конфиската», — пошутил еще один пользователь TikTok.