«С такими ценами скоро появится магазин «Конфискат из конфиската»
- 6.05.2025, 13:57
В одном из магазинов Могилева нашли сумку почти за 12 тысяч рублей.
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали цены на сумки, босоножки, очки, кроссовки и не только в одном из магазинов конфиската в Могилеве. Самой дорогой оказалась женская сумка от Gucci, впрочем, кроссовки стоили чуть меньше 300 рублей, а шуба — 147, пишет «Телеграф».
«Товаров на самом деле очень много. От очень дорогих до приемлемых цен», — сказала на видео блогерша. И показала ассортимент магазина с ценами:
• сумка женская Gucci — 11,86 тыс. рублей,
• очки солнцезащитные Gucci — 1681,93 рубля,
• босоножки женские — 1799,
• босоножки женские Dolce & Gabbana — 2520,
• кроссовки женские Nike — 298,55 рубля,
• юбка женская — 57,51 рубля,
• халат женский — 394,
• шуба женская — 147 рублей,
• шлепанцы Balmain — 488,32,
• портмоне — 801,09,
• панама Max Mara — 1492,18.
«Я думала, что видела все», — написала одна комментаторша.
«Я там майку видела обычную белую… за 400 рублей», — рассказала другая. Третья обратила внимание, что в этом магазине не заметно покупателей: «А народу прям толпа».
«С такими ценами скоро появится магазин «Конфискат из конфиската», — пошутил еще один пользователь TikTok.
@koroche_mogilev От мыла до Gucci. Что можно купить в могилевском конфискате В сети магазинов, реализующих товары, обращенные в доход государства, можно найти массу интересных экспонатов. Бытовую технику, шурупы, одежду, шубы, iPhone и даже одежду и аксессуары мировых брендов. 📍ул. Первомайская, 12. С 10.00 до 20.00 в будни, с 10.00 до 18.00 в субботу, воскресенье. Это оригиналы или все же нет?! Как считаете? Делитесь в комментариях 👇 #корочемогилев #могилев #крч #беларусь #беларусь #mogilev #mogilev #беларускітикток #короче #цены #обзор ♬ оригинальный звук - КОРОЧЕ|ОБЗОРЫ|МОГИЛЕВ