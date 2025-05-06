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На берегу Березины продают старинный постоялый двор по цене подержанного авто

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  • 6.05.2025, 14:02
На берегу Березины продают старинный постоялый двор по цене подержанного авто

Постройку можно превратить в музей, отель или магазин.

Старинный постоялый двор в живописном месте прямо сейчас ищет того, кто вдохнет в него новую жизнь. Неиспользуемое здание находится в поселке Паричи Гомельской области, недалеко от набережной реки Березина. Постройку можно превратить в музей, отель или магазин. Торги за него пройдут в июне на электронной площадке «БУТБ-Имущество». Начальная цена составляет около 14 тысяч долларов, пишет Realt.

Бывший постоялый двор располагается на Майской площади в поселке Паричи. Это — небольшой населенный пункт в Светлогорском районе Гомельской области. От Минска — 180 километров, от Гомеля — 160 километров, от Бобруйска — 45 километров.

В конце XIX века местечко на Березине было известно как крупный торговый центр. Через Паричи проходил почтовый тракт из Минска и Бобруйска в Гомель и Чернигов. Кроме того, тут находилась крупнейшая во всем уезде пристань. Тогда в центре Паричей была большая базарная площадь, вокруг которой размещались заезжие дворы и дома торговцев. Один из тех постоялых дворов конца XIX — начала XX века дошел и до наших дней. Сейчас историческое здание ищет новых хозяев.

В последние годы в постройке площадью 289 квадратных метров располагался комбинат коммунально-бытового обслуживания. Сейчас здание не используется и находится на балансе отдела культуры Светлогорского райисполкома. Стоит отметить удачную локацию объекта. Рядом — центр Паричей, магазины, кафе и пляж.

В придачу к зданию новый собственник получит земельный участок площадью 19 соток. Его предоставят в аренду на 25 лет. Атмосферный дом можно использовать под размещение объектов административного или торгового назначения, общественного питания, здравоохранения и бытового обслуживания населения, а также учреждений культуры и образования. То есть, теоретически в здании бывшего постоялого двора может появиться и отель, и кафе, и торговый центр, и музей.

Торги пройдут на электронной площадке «БУТБ-Имущество». Они назначены на 3 июня.

Начальная стоимость здания составляет 41,6 тысячи рублей (около 14 тысяч долларов).

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