Офицер ВСУ: Лукашенко мало не покажется 6.05.2025, 14:09

Алексей Гетьман

Украина предупредила диктатора.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь готовы запустить совместный проект по производству дронов. Завод должен появиться на территории нашей страны.

Станет ли это предприятие законной целью для ВСУ? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, майору запаса Нацгвардии Украины Алексею Гетьману:

— Беларусь не является страной-агрессором на сегодняшний день, пока ее войска не пересекли границу Украины — именно белорусские войска. Лукашенко бравирует тем, что они в любой момент могут это сделать (они же в ОДКБ — Договоре о коллективной безопасности с РФ — «друзья навеки»). Министерство иностранных дел Украины официально уведомило Лукашенко о том, что как только это произойдет, любая цель, военный объект или военно-промышленный объект на территории Беларуси станет законной целью и будет атакован.

Можно ли считать законной целью этот объект совместного производства, даже военного, между Беларусью и Российской Федерацией? Нет, нельзя считать его законной целью. Поэтому мы его атаковать не будем, потому что не имеем права. Мы не только стараемся, но и действуем в рамках международного права.

— Рекламируя этот завод, Путин специально подставляет Лукашенко для втягивания в войну?

— Очень мало стран в мире считают Лукашенко законным президентом. Его называют не иначе как «самопровозглашенным президентом Беларуси». Путин хочет втянуть его в эту войну — это достаточно очевидно. Лукашенко же пытается, как говорят, «пробежать между капель». Он боится, он прекрасно понимает, что украинская армия на сегодняшний день считается самой мощной армией в Европе — и по численности, и по вооружению. Лукашенко видит, как мы атакуем военные и военно-промышленные объекты на территории Российской Федерации — на глубину в тысячу, две и даже три тысячи километров. Как закрываются российские аэродромы в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге. И Россия не может ничего с этим сделать. Я не думаю, что система противовоздушной обороны Беларуси лучше и мощнее, чем российская.

Лукашенко это прекрасно понимает — тем более расстояние ближе. Тут уже можно использовать не дроны, а ракеты, такие как «Паляниця», «Трембита» и другие. У нас их уже хватает. Путин подталкивает его к тому, чтобы он совершил акт агрессии и стал агрессором.

Тогда мы подаем соответствующие документы в Организацию Объединенных Наций. Произойдет то же самое, что было с Российской Федерацией. Проводится голосование, и Беларусь официально признается страной-агрессором — с учетом факта пересечения ее войсками украинской границы. После этого мы получаем карт-бланш на использование нашей авиации, ракет, дронов для нанесения ударов по военным объектам на территории Беларуси. Если Лукашенко полезет, то, поверьте, мало ему не покажется.

— Реально ли организовать завод по производству дронов без китайских комплектующих? Не будет ли это просто сборочный цех китайских дронов?

— Да, это будет просто цех по сборке дронов. Дроны собираются из определенных комплектующих, которые туда поставляются. Сам завод не производит комплектующие. То есть уже на заводе происходит окончательная сборка. Скорее всего, это будет завод по окончательной сборке, а комплектующие будут поставляться, вероятно, из Российской Федерации.

Без китайских комплектующих, конечно, они не смогут собрать дроны. К сожалению, мы и весь цивилизованный мир не можем полностью запретить поставки этих комплектующих, потому что это детали двойного назначения. Например, микросхемы могут использоваться как в дронах, так и, например, в стиральных машинах. Как можно запретить продажу комплектующих для стиральных машин? Очень сложно это сделать. Есть ли способы, как с этим бороться? Нужно пытаться ограничить поставку таких деталей двойного назначения.

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