Трамп месяцами искал свой выигрыш в Украине 2 Дуг Клейн

6.05.2025, 14:10

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И теперь он его получил.

После месяцев тяжелых переговоров и достижения договоренностей о прекращении огня, Украина принесла Трампу еще один выигрыш. Объявление об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое началось как соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым, но впоследствии превратилось в более широкий инвестиционный фонд для восстановления Украины, является приятной новостью для всех, кто хочет, чтобы Вашингтон отошел от враждебности к Киеву, которая наблюдалась в течение последних нескольких месяцев.

Больше, чем любая конкретика в этом соглашении, главным выводом является то, что в то время, как Путин продолжает говорить «нет» мирным усилиям Трампа, Украина снова сказала «да».

Но конкретика имеет значение, и Украина, похоже, провела очень жесткие переговоры с администрацией Трампа. Предыдущие предложения Вашингтона, как сообщается, предусматривали частичную или полную собственность Соединенных Штатов на значительную часть природных ресурсов и инфраструктуры Украины, что побудило Зеленского в феврале заявить: «Я не собираюсь подписывать то, за что будут расплачиваться десятки поколений украинцев».

Теперь Украина сохраняет полную собственность на свои активы и превратила соглашение в совместный инвестиционный фонд для будущей реконструкции страны. Причем вкладом в фонд считается только будущая, а не прошлая помощь США Украине. Это действительно большая победа после того, как Трамп неоднократно называл завышенные цифры стоимости предоставленной Вашингтоном помощи Украине.

Однако, прежде всего, заключение соглашения может снова открыть двери для военной помощи Украине со стороны США. В то время, как оружие, которое обязалась предоставить администрация Байдена, продолжает поступать, Трамп еще не взял на себя никаких новых обязательств по помощи Украине в обороне с момента своего вступления в должность. Вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая подписала соглашение в Вашингтоне, заявила, что в дополнение к прямым финансовым взносам в инвестиционный фонд, новая помощь, такая как системы противовоздушной обороны, будет считаться инвестицией в фонд. Ни одна страна, кроме США, не может предоставить дальнобойную ПВО для защиты от ударов российских баллистических ракет по украинским городам.

Трамп месяцами искал свой выигрыш в Украине, и теперь он его получил. Но экономическое партнерство не положит конец российскому вторжению. Путин неоднократно отказывался от прекращения огня, потому что он не хочет мира — ему нужна вся Украина. Если Белый дом действительно надеется заключить мирное соглашение с Россией, это потребует значительного давления на Кремль с помощью новых санкций, которые подготовил Конгресс, и предоставления новой военной поддержки Украине.

Дуг Клейн, Atlantic Council (перевод - NV)

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