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Reuters: Россия столкнулась с экономической реальностью

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  • 6.05.2025, 14:25
  • 4,144
Reuters: Россия столкнулась с экономической реальностью

Для Кремля это болезненный удар.

Цена российской нефти упала до самого низкого уровня за два года, пробив психологически важную отметку в 4 000 рублей за баррель. Это более чем на 40% ниже, чем заложено в бюджете, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Средняя стоимость российской нефтяной смеси Urals и ESPO 2 мая составила 48,92 доллара, или 3 987 рублей за баррель. Это не только минимум с мая 2023 года, но и далеко ниже даже недавно скорректированного прогноза Минфина в 5 281 рубль за баррель. Первоначально правительство рассчитывало на 6 726 рублей.

Обвал цен произошел на фоне ожиданий переизбытка нефти и решения ОПЕК+, включая Россию, ускорить наращивание добычи. Дополнительное давление оказали заявления президента США Дональда Трампа, когда он сказал, что Москва и Киев хотят мира, и Путин стал склоняться к переговорам после падения цен на нефть.

Для Кремля это болезненный удар: энергетика обеспечивает треть всех доходов федерального бюджета. Лишь за последнюю неделю правительство снизило прогноз по нефтегазовым поступлениям на 24% и увеличило прогноз дефицита бюджета-2025 с 0,5% до 1,7% ВВП.

На фоне беспрецедентных военных расходов (6,3% ВВП), аналитики предрекают: без повышения налогов и займов сбалансировать казну будет невозможно.

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