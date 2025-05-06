Два белоруса спрятали дорогой товар в неожиданном месте 3 6.05.2025, 14:51

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иллюстративное фото

Но таможенники все равно нашли.

Почти 4 килограмма контрабандных ювелирных украшений нашли в обуви двух белорусов, которые возвращались на родину из Польши, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В первом случае 40-летний водитель легковушки следовал через пункт пропуска «Брест» по зеленому коридору. Таможеннику он рассказал, что перемещает бывшую в употреблении мебель и не везет товары, подлежащие таможенному декларированию.

На границе его проверили с использованием металлоискателя и нашли в обуви «323 единицы серебряных цепочек различного веса, длины и плетения». Оценочная стоимость изделий составила около 43 тысяч рублей.

Другой белорус пытался провезти аналогичным способом еще порядка 300 единиц серебряных цепочек стоимостью порядка 50 тысяч рублей.

Ювелирные изделия общим весом 3,7 килограмма изъяты до решения суда.

В отношении нарушителей составили протоколы за недекларирование товаров. Теперь им грозит до 30 базовых величин штрафа (1260 рублей) с возможной конфискацией сокрытых товаров.

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