«Что же ты натворил, паразит усатый?» 2 6.05.2025, 15:08

3,018

В стране осталось картофеля на три дня.

Белорусы с юмором оценили информацию о том, что Лукашенко доложили, куда пропала белорусская картошка.

Статья на сайте Charter97.org о продолжающихся проблемах с картофелем в магазинах собрала много комментариев. Приводим некоторые из них:

— Сегодня приехали на Руденский рынок, а там в магазинчике — 6 рублей или 6,90. Я, когда увидел цифру 6, то на следующие цифры уже и не смотрел.

— Все продал ради сохранения трона. И картошку, и душу, и маму.

— Теперь все белорусы уже знают, кто съел их бульбу!

— Как вам такое так называемое «союзное государство», белорусы? И как вам так называемый «братский русский народ»?

— Не успел взяться за картошку — лук пропал.

— В РБ картошка уже давно плохо растет. Зато неплохо растет и ширится чиновничий и силовой аппарат, стабильно растут цены, ну и цветет да пахнет коррупция! Похоже, что почти все «агрономы» переехали в Минск на руководящие должности?! Не?

— А помнишь, Саша, тридцать лет назад у нас и картошка была. И цены были адекватные. И границы были открыты. И врагов у нас не было. Что же ты натворил, паразит усатый?

— У частного сектора картошка не пропала. Там нет тунеядцев — госчиновников в подчинении у Лукашенко.

— Вчера зашел в столовую. Картофельное пюре — 3,20 (порция 200 г). Все мясные и рыбные порции — дешевле.

— Лукашенко плевать и на картошку, и вообще на какой-то там «народец» — лишь бы не пытались власть отобрать.

— В стране осталось картофеля на три дня.

— А ту, что осталась, поедят поехавшие на праздники русские.

— Теперь понятно, почему у нас в стране не любят колорадские ленточки? Потому что колорады едят нашу картошку.

— Самое печальное — это то, что нормальная жизнь граждан упирается в одного «рукамиводителя» и «языкомболтателя».

— Белорусы не будут при этой банде жить лучше.

— Увеличили цену на картошку и продали ее голодающей России вместе с луком, а себе — очистки. Бестолковый хозяйственник.

— Звание «бульбафюрер» жэсточайше провалил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com