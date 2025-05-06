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«Что же ты натворил, паразит усатый?»  

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  • 6.05.2025, 15:08
  • 3,018
«Что же ты натворил, паразит усатый?»  

В стране осталось картофеля на три дня.   

Белорусы с юмором оценили информацию о том, что Лукашенко доложили, куда пропала белорусская картошка.

Статья на сайте Charter97.org о продолжающихся проблемах с картофелем в магазинах собрала много комментариев. Приводим некоторые из них:

  — Сегодня приехали на Руденский рынок, а там в магазинчике — 6 рублей или 6,90. Я, когда увидел цифру 6, то на следующие цифры уже и не смотрел.  

— Все продал ради сохранения трона. И картошку, и душу, и маму.  

— Теперь все белорусы уже знают, кто съел их бульбу!  

— Как вам такое так называемое «союзное государство», белорусы? И как вам так называемый «братский русский народ»?  

— Не успел взяться за картошку — лук пропал.  

— В РБ картошка уже давно плохо растет. Зато неплохо растет и ширится чиновничий и силовой аппарат, стабильно растут цены, ну и цветет да пахнет коррупция! Похоже, что почти все «агрономы» переехали в Минск на руководящие должности?! Не?  

— А помнишь, Саша, тридцать лет назад у нас и картошка была. И цены были адекватные. И границы были открыты. И врагов у нас не было. Что же ты натворил, паразит усатый?  

— У частного сектора картошка не пропала. Там нет тунеядцев — госчиновников в подчинении у Лукашенко.  

— Вчера зашел в столовую. Картофельное пюре — 3,20 (порция 200 г). Все мясные и рыбные порции — дешевле.  

— Лукашенко плевать и на картошку, и вообще на какой-то там «народец» — лишь бы не пытались власть отобрать.  

— В стране осталось картофеля на три дня.  

— А ту, что осталась, поедят поехавшие на праздники русские.  

— Теперь понятно, почему у нас в стране не любят колорадские ленточки? Потому что колорады едят нашу картошку.  

— Самое печальное — это то, что нормальная жизнь граждан упирается в одного «рукамиводителя» и «языкомболтателя».  

— Белорусы не будут при этой банде жить лучше.

— Увеличили цену на картошку и продали ее голодающей России вместе с луком, а себе — очистки. Бестолковый хозяйственник.

— Звание «бульбафюрер» жэсточайше провалил.

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