Британский эксперт: По военным амбициям Путина нанесен удар 2 6.05.2025, 15:03

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Фото: Getty Images

Ситуация для российского диктатора по войне в Украине изменилась.

В России мало что изменилось за 25 лет правления диктатора Владимира Путина. Тем не менее в документальном фильме о своих президентских сроках он сделал несколько тревожных заявлений, на которые стоит обратить внимание Западу. Такое мнение высказал британский журналист и военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей колонке для The Telegraph.

Эксперт напомнил, что Путин говорил о том, что планы и цели его военной операции по порабощению Украины не изменятся. Российский диктатор также сказал, что «надеется на то, что ядерное оружие не придется применять».

Бреттон-Гордон отметил, что все предыдущие угрозы Путина ядерным оружием были рассчитаны на то, что союзники Украины испугаются и сократят свою поддержку. Теперь же ситуация для российского диктатора по войне в Украине изменилась.

Эксперт считает, что Путин был уверен в том, что ему удастся легко захватить Украину после того, как глава США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский поссорились в Овальном кабинете 28 февраля. Тем не менее в последнее время риторика Трампа в отношении России стала более жесткой.

Бреттон-Гордон заявил, что потери россиян на войне в Украине убитыми и ранеными уже приближаются к 1 миллиону человек. Он отметил, что за последний год Москве удалось добиться лишь незначительного прогресса.

Эксперт добавил, что производство российской военной техники в основном финансируется за счет доходов от экспорта нефти. Еще одним ударом по военным амбициям Путина стало то, что ОПЕК наращивает добычу, а Саудовская Аравия хочет, чтобы цена нефти составляла 50 долларов за баррель. Бреттон-Гордон считает, что при нынешнем уровне расходов это скоро приведет РФ к банкротству.

Именно поэтому эксперт считает, что Путин может решиться использовать тактическое ядерное оружие. Он не исключает, что так российский диктатор может попытаться быстро разгромить украинские войска, так как не ожидает ответного удара от Великобритании и Франции.

Бреттон-Гордон заверил, что использования тактического ядерного оружия Россией можно избежать. Он считает, что для этого нужно гарантировать то, что НАТО нанесет ответный удар подавляющими обычными силами или тактическим ядерным оружием при поддержке США.

Эксперт уверен, что Британии необходимо разместить на своей территории тактическое ядерное оружие США. По его словам, ядерное равновесие поможет предотвратить Третью мировую войну.

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