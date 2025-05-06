Минский блогер заметил в магазине странную колу от «Дариды» 6.05.2025, 15:15

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Раньше такую продавали только в России.

Популярный минский блогер «Мерзкий Кокобай» выложил фоторафию из магазина, где одна на другой стоят упаковки колы от «Дариды». Он подписал фотографию словами «Новинки подъехали на тест!», заметил сайт Blizko.by.

Что в этом удивительного? Пожалуй, то, что такой колы пока еще нет в каталоге компании. «Дарида» выпускала колу в линейке Zeronad, изображение напитка есть в англоязычной версии сайта (а в русскоязычной нет). В линейке обычных газированных напитков такой колы на сайте компании нет.

Любопытно, что такая кола от «Дариды», с красно-синей этикеткой, ранее продавалась в России, на сайтах магазинов вроде «Белорусские продукты» можно найти упоминания и ценник в 152 российских рубля.

«Дарида» ранее выпускала напиток «Бел-кола», и проиграла суд Минскому заводу безалкогольных напитков: суд посчитал, что «Бел-кола» до степени смешения напоминает «Бела-колу», которая выпускается с 1998 года.

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