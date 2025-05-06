закрыть
6 мая 2025, вторник, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минский блогер заметил в магазине странную колу от «Дариды»

  • 6.05.2025, 15:15
  • 1,554
Минский блогер заметил в магазине странную колу от «Дариды»

Раньше такую продавали только в России.

Популярный минский блогер «Мерзкий Кокобай» выложил фоторафию из магазина, где одна на другой стоят упаковки колы от «Дариды». Он подписал фотографию словами «Новинки подъехали на тест!», заметил сайт Blizko.by.

Что в этом удивительного? Пожалуй, то, что такой колы пока еще нет в каталоге компании. «Дарида» выпускала колу в линейке Zeronad, изображение напитка есть в англоязычной версии сайта (а в русскоязычной нет). В линейке обычных газированных напитков такой колы на сайте компании нет.

Любопытно, что такая кола от «Дариды», с красно-синей этикеткой, ранее продавалась в России, на сайтах магазинов вроде «Белорусские продукты» можно найти упоминания и ценник в 152 российских рубля.

«Дарида» ранее выпускала напиток «Бел-кола», и проиграла суд Минскому заводу безалкогольных напитков: суд посчитал, что «Бел-кола» до степени смешения напоминает «Бела-колу», которая выпускается с 1998 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев
Для Лукашенко все закончится плохо
Для Лукашенко все закончится плохо Александр Коваленко
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский