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«Парад с Красной площади нужно переносить в метро»

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  • 6.05.2025, 15:20
  • 2,442
«Парад с Красной площади нужно переносить в метро»

Полковник ВСУ предложил ударить по Москве 7 мая.

В Москве всерьез боятся, что Украина ударит по параду на Красной площади 9 мая.

Могут ли ВСУ пойти на такой шаг? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к украинскому полковнику запаса, военному эксперту Роману Свитану:

— Технически выполнить боевую задачу по уничтожению российских военных, которые будут дислоцироваться в Москве, у нас есть. Это и беспилотники с дальностью 500-800 км, и крылатые ракеты, и баллистика, например, ракета «Гром-2» с дальностью 500 км, которая может накрыть Москву.

Подчеркну, есть все три механизма нанесения удара именно по военным объектам, местам сосредоточения российских войск, которые будут готовиться и пытаться пройти по Красной площади.

Возможность уже сейчас формируется: несколько атак было на Москву вчера, позавчера, сегодня. Это атаки в основном разведывательные. Шло где-то до сотни дронов, прокладывались новые маршруты захода, видно, что подбираемся к Москве.

Техническая возможность точно есть, само же принятие решения будет зависеть от политиков. Если кишка тонка, то, конечно, побоятся, или кто-то попросит не бить из-за Си Цзиньпина и так далее. Если же не побоятся, найдут в себе мужество ударить именно по военным объектам, то нанесение удара не проблема с технической точки зрения. Посмотрим, впереди есть три дня.

Скажу, что я бы завтра нанес удар — 7 мая. Дело ведь не в параде, а в сосредоточении военных сил. Они уже завтра будут располагаться, допустим, в районе Жуковского. Они всегда там тренируются, рядом техника и личный состав. То есть можно нанести удар за пару дней.

К тому же завтра, 7-го мая, у Путина юбилей — 25 лет назад была его инаугурация. Это был бы четкий посыл, во-первых, удар именно по его самолюбию, во-вторых, уничтожение легальной военной цели. Посмотрим.

— Есть ли возможность провокации на Красной площади с целью обвинить Украину?

— Провокации всегда возможны, особенно со стороны ФСБ, вспомним «рязанский сахар». Как фсбшники около 25 лет назад, чтобы обвинить чеченцев в терроризме, подорвали несколько своих 10-этажек с помощью мешков с гексогеном.

Тогда погибли сотни россиян, а повесили все на чеченцев. Инспирировано это все было российской ФСБ.

Поэтому подобное могут сделать, однозначно, но вряд ли это будет именно на Красной площади. Она станет военным объектом из-за скопления военных. Фсбшники могут провести провокации там, где не будет военных, по гражданским.

В общем, ждем боевой работы украинских сил поражения на российской территории по сосредоточению российских войск.

— Иностранные гости на параде в Москве — живой щит для Путина?

— Однозначно. Во-первых, это цель для провокаций. Во-вторых, живой щит. Си Цзиньпин никогда не поедет в Москву или не выйдет на Красную площадь, если у него не будет 100% гарантии, грубо говоря, от Владимира Зеленского или Дональда Трампа.

С такой целью прикрытия живым щитом Путин и тянет к себе этих всех руководителей государств. Плюс он же объявил там специально три дня «перемирия», чтобы в том числе обезопасить и себя любимого на Красной площади.

Единственный механизм реально обеспечить безопасность того же Си Цзиньпина — это проводить парад в метро. На одной из платформ. В метро залезть на какую-нибудь станцию, там туда-сюда вместо поездов гонять колонны и бронепоезда северокорейских воск.

На самой Красной площади обеспечить безопасность, в принципе, нет возможности. Часть баллистических ракет, которые могут достать до Красной площади, в любом случае пройдет.

Все сбить невозможно. Даже если и сбить, то они все равно попадут на Красную площадь. На головы посыпятся сотни килограммов железа, взрывчатки и так далее. Поэтому 100% безопасности главе Китая на Красной площади никто не даст.

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