Флик - о «Барселоне»: Здорово тренировать такую команду 6.05.2025, 15:30

Ханс-Дитер Флик

Сегодня испанский футбольный клуб сыграет в «Интером».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» поделился мнением о своей команде.

«Когда мы начинали сезон, никто не имел ни малейшего представления о том, чего мы добьёмся. Мы заработали два титула, а теперь нам предстоит ещё одна важная неделя. Я хочу, чтобы мои игроки наслаждались собой и тем, как мы выступаем. Мы желаем наслаждаться игрой в футбол и хотим, чтобы болельщики наслаждались этим. Это здорово — тренировать такую команду», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

В первой встрече «Барселона» сыграла вничью с «Интером» со счётом 3:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 6 мая, он пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Флик — о «Барселоне»: здорово тренировать такую команду - Чемпионат

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» поделился мнением о своей команде.

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