Белорус пожаловался на «очень страшное пугало» у соседа на участке 6.05.2025, 15:41

Обязан ли тот его убрать?

Нетривиальный соседский конфликт разгорелся в Минском районе. Один из жителей установил на своём огороде пугало для защиты урожая, а его соседу чучело категорически не понравилось. Он пожалолся, что оно «очень страшное» и «портит ему настроение», потребовав его немедленно убрать. Хозяин же огорода заметил, что птицы пугала боятся, а значит, урожай будет целее. Он обратился за разъяснением, действительно ли он обязан идти на поводу у соседа и убирать своё пугало.

Как выяснилось, заставить убрать пугало только потому, что оно кому-то не нравится и «портит настроение», нельзя. Это слишком «субъективное понятие», и оно не может быть законным основанием для таких требований, пояснила адвокат Кристина Якута-Марчук в комментарии для издания «АиФ».

По её словам, ставить пугало на своём участке совершенно законно, если оно само по себе не нарушает закон — то есть не содержит какой-либо запрещённой символики, изображений или информации. Если этих нарушений нет, то решение, оставлять пугало или убирать, принимает только сам владелец участка.

Впрочем, специалисты сомневаются в долгосрочной эффективности такого средства защиты от птиц. Как отметил орнитолог Евгений Коблик, птицы действительно могут бояться нового пугала несколько дней, но довольно быстро к нему привыкают и перестают обращать внимание. Так что, возможно, хозяину всё равно придётся его периодически перемещать или видоизменять, чтобы оно продолжало работать. А впечатлительному соседу, вероятно, стоит избегать взгляда на этот участок до сбора урожая.

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