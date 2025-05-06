Названы самые лучшие Android-смартфоны 2025 года по версии пользователей 6.05.2025, 15:46

иллюстративное фото

В лидерах флагманский Huawei Nova 12 Ultra.

AnTuTu, известный бенчмарк для мобильных устройств, выпустил очередной рейтинг за май 2025 года. В этот раз в списке смартфоны на ОС Android, которыми больше всего довольны пользователи.

На первом месте находится Huawei Nova 12 Ultra, выпущенный в начале года. Им довольны 99,46% пользователей. Несмотря на не самый свежий чипсет, этот аппарат полюбился пользователям огромным OLED-дисплеем, супербыстрой зарядкой и топовым набором камер.

Вторая позиция за еще одним флагманом – Honor Magic7 RSR Porsche Design. Эта модель предлагает дизайн в стиле Porsche, Snapdragon 8 Elite и мощные камеры. Устройством довольны 99,33% владельцев. Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

- Huawei Mate 70 Pro+ — 98,77%;

- Huawei Mate 70 RS Ultimate — 97,14%;

- Xiaomi 15 Ultra — 96,36%;

- OPPO Find X8 Ultra — 96,19%;

- Huawei Pura 70 Pro+ — 96,15%;

- Samsung Galaxy S24+ — 94,23%;

- Meizu 21 Pro —93,73%;

- vivo X Fold 3 Pro — 93,65%.

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