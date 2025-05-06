ВСУ ударили HIMARS по российской штурмовой роте

ВСУ ударили HIMARS по российской штурмовой роте3
- 6.05.2025, 16:02
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Уничтожены и ранены десятки оккупантов.
Ночью 2 мая украинской армией был нанесен ракетный удар по месту сосредоточения военнослужащих подразделения штурмовой роты в районе населенного пункта Мирное Запорожской области, сообщает канал «Досье Шпиона».
Удар нанесен с использованием РСЗО «HIMARS».
Погибли 22 военнослужащих подразделения штурмовой роты 70 мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии ВС РФ (в/ч 71718, Шали). Из них трое — офицеры, пишет канал. Данные о раненых неизвестны.
Ранее в районе удара была отмечена работа разведывательного БПЛА, пишет «Досье Шпиона».