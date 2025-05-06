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В Минск привезли обновленный Volvo XC90

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  • 6.05.2025, 16:05
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В Минск привезли обновленный Volvo XC90

Цены пока не раскрываются.

Официальный дилер Volvo в Беларуси сообщил о возобновлении поставки новых моделей марки. Так, в Минск уже прибыл обновленный кроссовер Volvo XC90, дебют которого состоялся в конце 2024 года. Цены, впрочем, пока не раскрываются.

— Мы возобновляем поставки новых Volvo, и обновленный XC90 стал первой моделью, которая готова снова покорять наш рынок. Она доступна в наличии и под заказ. Автомобили приезжают достаточно оперативно и имеют официальную гарантию, поэтому можно сказать, что Volvo возвращается в Беларусь, — рассказал руководитель отдела продаж «Volvo Car Минск» Павел Жуплатов.

Обновленную версию отличает измененный дизайн переднего бампера и решетки радиатора, также были переработаны передние и задние ходовые огни. В салоне появился увеличенный с 9 до 11,2 дюйма экран мультимедиа с новым интерфейсом. Кроме того, была доработана подвеска и улучшена шумоизоляция. Габаритные размеры и прочие показатели остались прежними.

Volvo XC90 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, дополненным мягким гибридом, суммарная отдача такой силовой установки — 250 л. с. и 360 Н•м. У автомобиля полный привод и классический 8-ступенчатый «автомат». Разгон с места до 100 км/ч занимает 7,7 секунды, а средний расход топлива составляет 8,7 литра на 100 километров пути.

Volvo возвращается в Беларусь. Обновленный XC90 уже в Минске - Авто Onlíner

Официальный дилер Volvo в Беларуси сообщил о возобновлении поставки новых моделей марки. Так, в Минск уже прибыл обновленный кроссовер Volvo XC90, дебют которого состоялся в конце 2024 года. Цены, ...

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