Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности главы Чечни
- 6.05.2025, 16:07
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Об этом он рассказал лично.
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы его освободили от должности. Об этом он лично рассказал в комментарии ИА «Чечня сегодня».
Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке, заявив, что тоже слышал об этом.
— Пишут всякое-разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат, — сказал он.
Правда он не уточнил, к кому именно обращается с просьбой снять с него полномочия главы Чечни.
Напомним, ранее появилась информация, что состояние здоровья правителя Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, поэтому он активировал процесс передачи власти.