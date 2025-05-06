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Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности главы Чечни

  • 6.05.2025, 16:07
  • 8,020
Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности главы Чечни
Рамзан Кадыров

Об этом он рассказал лично.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы его освободили от должности. Об этом он лично рассказал в комментарии ИА «Чечня сегодня».

Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке, заявив, что тоже слышал об этом.

— Пишут всякое-разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат, — сказал он.

Правда он не уточнил, к кому именно обращается с просьбой снять с него полномочия главы Чечни.

Напомним, ранее появилась информация, что состояние здоровья правителя Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, поэтому он активировал процесс передачи власти.

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