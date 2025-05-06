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Кардиналы уходят в изоляцию: кто станет новым Папой?

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  • 6.05.2025, 16:31
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Кардиналы уходят в изоляцию: кто станет новым Папой?

Интригу добавляет стратегия азиатских участников.

В Ватикане начинается один из самых таинственных и судьбоносных процессов Католической церкви — тайный конклав по избранию нового Папы. С этого момента — ни звонков, ни писем, ни контактов с внешним миром: полная изоляция вплоть до «белого дыма», сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Официально конклав стартует в среду во второй половине дня — за закрытыми дверями Сикстинской капеллы. Право голоса имеют только кардиналы младше 80 лет — их 133, и многие признаются: фаворита пока нет.

«Я не могу даже предположить, кто будет следующим понтификом», — признался кардинал Роберт Макэлрой, архиепископ Вашингтона. По его словам, процесс «глубокий и таинственный».

Разделения внутри конклава очевидны. Одни ищут преемника, который продолжит реформаторский курс Папы Франциска — за открытую и современную церковь. Другие выступают за возвращение к традициям, где на первом месте — догма.

Интригу добавляет география: этот конклав станет самым разнообразным в истории церкви — представители 70 стран, от Гаити до Мьянмы. Кардинал из Японии Тарчизио Исао Кикучи заявил, что азиатские участники (а их 23) намерены голосовать единым фронтом, в отличие от европейцев, традиционно ориентирующихся на страну или личные симпатии.

«Мы, азиаты, скорее всего, будем едины и поддержим одного-двух кандидатов. Посмотрим, чье имя выйдет в лидеры», — сказал он в интервью La Repubblica.

Конклав может продлиться несколько дней — до тех пор, пока один из претендентов не наберет заветные три четверти голосов. Кто станет новым духовным лидером для 1,4 миллиарда католиков — решится в абсолютной тишине и молитве.

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