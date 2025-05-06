закрыть
6 мая 2025, вторник, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кажется, это рекорд»

2
  • 6.05.2025, 16:35
  • 3,782
«Кажется, это рекорд»

Белорус нашел на чердаке монету, которая стоит почти $18 000.

В редакцию Onlíner обратился белорус с неожиданной находкой: перебирая старые вещи на чердаке, он обнаружил старинную монету и попросил журналистов оценить ее. Onlíner обратился к нумизмату, и тот, изучив фото, пришел в восторг (а может, и шок): перед нами, возможно, самая дорогая монета, которую когда-либо присылали рубрику сайта.

Речь идет о памятной серебряной монете — 1 рубль 1912 года «В память открытия монумента императору Александру III».

— Монета посвящена открытию памятника императору Александру III, который стоял у Храма Христа Спасителя в Москве до 1918 года. На реверсе — изображение монарха, восседающего на троне, на аверсе — его портрет в профиль. Эти рубли считаются первыми памятными монетами XX века, что делает их особенно ценными в мире коллекционеров.

Ее чеканили в Санкт-Петербурге ограниченным тиражом — всего 5000 экземпляров. Сегодня подобные экземпляры стоят от 900 000 до 1 500 000 российских рублей, то есть до $18 000 (в зависимости от состояния).

По словам эксперта, экземпляр, присланный в редакцию, судя по фото, в отличной сохранности, но, чтобы говорить о реальной стоимости, необходима нумизматическая экспертиза и сертификация. Таких монет немного, и на рынке часто встречаются подделки высокого качества.

— Я не могу судить на 100%, что данная монета подлинная, но по фото и описанию признаки оригинальности присутствуют.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев
Для Лукашенко все закончится плохо
Для Лукашенко все закончится плохо Александр Коваленко
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский