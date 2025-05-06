«Кажется, это рекорд»2
- 6.05.2025, 16:35
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Белорус нашел на чердаке монету, которая стоит почти $18 000.
В редакцию Onlíner обратился белорус с неожиданной находкой: перебирая старые вещи на чердаке, он обнаружил старинную монету и попросил журналистов оценить ее. Onlíner обратился к нумизмату, и тот, изучив фото, пришел в восторг (а может, и шок): перед нами, возможно, самая дорогая монета, которую когда-либо присылали рубрику сайта.
Речь идет о памятной серебряной монете — 1 рубль 1912 года «В память открытия монумента императору Александру III».
— Монета посвящена открытию памятника императору Александру III, который стоял у Храма Христа Спасителя в Москве до 1918 года. На реверсе — изображение монарха, восседающего на троне, на аверсе — его портрет в профиль. Эти рубли считаются первыми памятными монетами XX века, что делает их особенно ценными в мире коллекционеров.
Ее чеканили в Санкт-Петербурге ограниченным тиражом — всего 5000 экземпляров. Сегодня подобные экземпляры стоят от 900 000 до 1 500 000 российских рублей, то есть до $18 000 (в зависимости от состояния).
По словам эксперта, экземпляр, присланный в редакцию, судя по фото, в отличной сохранности, но, чтобы говорить о реальной стоимости, необходима нумизматическая экспертиза и сертификация. Таких монет немного, и на рынке часто встречаются подделки высокого качества.
— Я не могу судить на 100%, что данная монета подлинная, но по фото и описанию признаки оригинальности присутствуют.