Польский пограничник пострадал от действий мигрантов на белорусской границе4
- 6.05.2025, 16:46
В пограничников бросали камни.
Польский пограничник пострадал от действий мигрантов на белорусской границе, об этом сообщает польская пограничная служба.
Как сказано в сообщении, мигранты с белорусской стороны бросали в пограничников камни, один из сотрудников польской службы был ранен, однако его жизни ничего не угрожает. Также поврежден патрульный автомобиль.
Всего в минувшие сутки на границе с Беларусью польские пограничники зафиксировали 80 попыток нелегального проникновения. Восемь человек задержаны.
5⃣ maja na granicy z 🇧🇾odnotowano ponad 8⃣0⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱. Wobec 8⃣ osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. W stronę🇵🇱 patroli rzucano kamieniami, ucierpiał funkcjonariusz SG. Jego życiu nic nie zagraża. Uszkodzono pojazd SG.#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/V2EmXylZjC— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 6, 2025