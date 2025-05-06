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Польский пограничник пострадал от действий мигрантов на белорусской границе

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  • 6.05.2025, 16:46
Польский пограничник пострадал от действий мигрантов на белорусской границе

В пограничников бросали камни.

Польский пограничник пострадал от действий мигрантов на белорусской границе, об этом сообщает польская пограничная служба.

Как сказано в сообщении, мигранты с белорусской стороны бросали в пограничников камни, один из сотрудников польской службы был ранен, однако его жизни ничего не угрожает. Также поврежден патрульный автомобиль.

Всего в минувшие сутки на границе с Беларусью польские пограничники зафиксировали 80 попыток нелегального проникновения. Восемь человек задержаны.

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