Польский пограничник пострадал от действий мигрантов на белорусской границе 4 6.05.2025, 16:46

В пограничников бросали камни.

Польский пограничник пострадал от действий мигрантов на белорусской границе, об этом сообщает польская пограничная служба.

Как сказано в сообщении, мигранты с белорусской стороны бросали в пограничников камни, один из сотрудников польской службы был ранен, однако его жизни ничего не угрожает. Также поврежден патрульный автомобиль.

Всего в минувшие сутки на границе с Беларусью польские пограничники зафиксировали 80 попыток нелегального проникновения. Восемь человек задержаны.