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Соглашение о природных ресурсах — победа Зеленского, а не Трампа?

  • 6.05.2025, 16:49
Соглашение о природных ресурсах — победа Зеленского, а не Трампа?

Аналитики считают, что именно украинский лидер оказался в выигрыше.

На первый взгляд — победа президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе его администрация подписала громкое соглашение с Украиной, обеспечив США привилегированный доступ к украинским природным ресурсам. Некоторые СМИ поспешили назвать это капитуляцией президента Украины Владимира Зеленского перед давлением Вашингтона, пишет издание The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Но за кулисами — куда более тонкая игра. На самом деле, как считают аналитики, именно украинский лидер оказался в выигрыше.

Украина не отдала — а сохранила

Первая версия сделки, предложенная Белым домом еще в феврале, была откровенно колониальной: Украина, раздираемая войной, должна была уступить фактический суверенитет над своими ресурсами в обмен на помощь от США. Зеленский категорически отказался — и оказался прав.

Теперь условия куда более сбалансированы: создается совместный инвестиционный фонд восстановления, а Украина сохраняет контроль над полезными ископаемыми и госпредприятиями. Доходы от лицензий делятся поровну, причем американская сторона может вносить вклад не деньгами, а, например, военной помощью или передовыми технологиями.

«Это равноправное партнерство», — подчеркнул Зеленский, называя сделку шагом к модернизации страны.

Без долгов и без капитуляции

Ключевой момент — отсутствие ретроспективных долгов за уже оказанную военную помощь. Такой пункт создал бы опасный прецедент и подорвал бы доверие к западной поддержке Украины.

Новый договор также не нарушает украинские законы и не мешает будущей интеграции страны в ЕС — еще один дипломатический успех Киева.

А что с прибылью?

Для Вашингтона сделка тоже выглядит выгодной. Но эксперты предупреждают: быстрых доходов не будет. Разработка новых месторождений — процесс дорогой, рискованный и долгосрочный. От разведки до добычи проходят десятилетия, особенно в стране, раздираемой войной.

Кроме того, около половины потенциального минерального богатства Украины находится на территориях, оккупированных Россией.

Главное — не деньги, а Китай

Возможно, прибыль — лишь вторичный мотив. Куда важнее для США не дать Китаю и России укрепиться в сфере критически важных минералов.

«Государства и лица, действовавшие против Украины, не должны извлекать выгоду из ее восстановления», — говорится в тексте соглашения. Это четкий сигнал: ни Москва, ни Пекин не получат доступа к этим ресурсам.

Более тонкая игра

Трамп уже использует сделку в своей предвыборной риторике, представляя ее как "возврат долгов" от Украины. Но за громкими заявлениями кроется куда более тонкая стратегическая реальность.

Украина получила важный политический козырь: теперь США напрямую заинтересованы в ее суверенитете. Даже если богатства окажутся переоцененными — это уже вторично.

Как отмечает один из обозревателей: «В этой шахматной партии у Зеленского — не просто ход. У него — преимущество».

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