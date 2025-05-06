Financial Times: ЕС заставит компании раскрыть газовые контракты с Россией
- 6.05.2025, 16:51
Это следующий этап плана по полному отказу от российских энергоресурсов к 2027 году.
Европейская комиссия готовит удар по остаткам энергетической зависимости от Москвы. Как стало известно Financial Times, уже в следующем месяце Еврокомиссия предложит ввести обязательные правила для всех компаний ЕС — раскрывать объемы и сроки своих газовых контрактов с Россией (перевод — сайт Charter97.org).
Цель — выстроить четкую картину поставок и, как указано в проекте документа, «позволить правительствам и Еврокомиссии внедрять целевые меры и находить альтернативные источники». Официальный Брюссель пока отказался комментировать инициативу.
Речь идет о следующем этапе плана по полному отказу от российских энергоресурсов к 2027 году. Помимо раскрытия информации, документ предусматривает запрет на спотовые контракты на газ уже к концу 2025 года. А от долгосрочных контрактов предлагают отказаться «не позднее 2027-го».
«Это куда более амбициозно, чем ожидалось», — признал один из представителей газовой отрасли, отметив, что правовая основа для подобных запретов вызывает сомнения.
Несмотря на значительное сокращение поставок после начала полномасштабной войны, Россия по-прежнему обеспечивает 13% импорта газа в ЕС. До 2022 года этот показатель составлял 28%. С нефтепродуктами дела обстоят лучше — поставки из РФ сократились до 3%.
Однако зависимость сохраняется в Центральной Европе. Например, на Венгрию и Словакию по-прежнему приходится около 80% поставок российской нефти. А их АЭС советского типа все еще нуждаются в российских запчастях и топливе.
Помимо газа, комиссия планирует ввести торговые меры в отношении обогащенного урана, чтобы ускорить переход на европейские цепочки поставок и избавить ЕС от «атомной зависимости» от Москвы.
До конца 2025 года страны ЕС должны представить дорожные карты отказа от российских энергоносителей. Европа больше не хочет быть заложницей геополитики.