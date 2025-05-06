Белорусам, признанным «тунеядцами», стали приходить странные письма
- 6.05.2025, 17:06
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Они похожи на повестки.
«Незанятым в экономике» жителям Гомельской области стали приходить письма из милиции, об этом пишет «Флагшток».
Как отмечает, письма из милиции больше похожи на повестки. В одном из «уведомлении о явке», переданном журналистам, указано в ультимативном тоне, что получателю необходимо явиться в местный РОВД «для решения вопроса трудоустройства».
Ранее «тунеядцам» такие письма не приходили, они получали только сообщения с предложением помощи в трудоустройстве.
Известно, что уведомления от милиции получили и люди, которые уже пять и более лет работают за границей и не живут в Беларуси.
В уведомлении сказано, что милиция рассылает письма в целях «обеспечения соблюдения конституционной обязанности граждан об участии в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов». Однако в Конституции Беларуси об этом ничего не написано. Существует право на труд, но не обязанность.
Ранее сообщалось, что в Гомельской области стали проводить принудительные «ярмарки вакансий» на базе отделов милиции.