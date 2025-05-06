Российская нефть ушла в крутое пике
- 6.05.2025, 17:15
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Стоимость бочки достигла двухлетнего минимума.
Цены на российскую нефть в рублях упали до двухлетнего минимума в менее чем 4 тысячи рублей за баррель, что на 40% меньше, чем запланировано в госбюджете РФ.
По подсчетам Reuters, средняя цена смеси российской нефти марок Urals и ESPO 2 мая упала до 48,92 доллара за баррель или 3,987 тысячи рублей, что более чем на 40% меньше, чем планировало российское правительство (6,726 рубля за баррель). Это самая низкая рублевая стоимость российского сырья с мая 2023 года.
Стоимость российской нефти снижается уже не первый месяц. Если в марте ее средняя стоимость составляла чуть более 5 тысяч рублей за баррель, то уже в апреле это было 4,562 рубля за бочку.
Правительство РФ уже ухудшило прогноз нефтегазовых поступлений в бюджет на 24%. Кроме того падение цен на нефть и газ, которые обеспечивают около трети доходов РФ, заставило тамошних чиновников увеличить прогнозируемый дефицит бюджета на 2025 год с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.
Аналитики отмечают, что для сохранения размера военных расходов российскому правительству придется повышать налоги и сокращать отдельные чувствительные социальные расходы в случае сохранения низких цен на нефть. В 2025 году РФ увеличила расходы на национальную безопасность еще на четверть, до 6,3% ВВП, в связи с российско-украинской войной. Это самый высокий уровень военных расходов со времен Холодной войны.
Вместе с тем президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что российский лидер Владимир Путин стал больше заинтересованным в мире после падения цен на нефть.
Российская нефть ушла в крутое пике: стоимость бочки достигла двухлетнего минимума
РФ будет вынуждена сокращать социальные расходы для финансирования российско-украинской войны.