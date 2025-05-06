В Витебской области снова включают отопление
- 6.05.2025, 17:21
Потеплеет не только в квартирах.
В связи с похолоданием и снижением среднесуточной температуры в жилфонде Витебской области включают отопление. Батареи потеплеют в квартирах уже с 6 мая, передает БелТА со ссылкой на главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома.
— Областная оперативная группа дала рекомендации включить отопление в жилых домах. Районные власти принимают решение на местах, исходя из температурного режима. Кроме жилфонда, тепло снова дадут в общежитиях, учреждениях образования, театрах и общегородских банях, — рассказали в главном управлении ЖКХ.
Также в управлении отметили, что к отоплению уже подключены объекты социальной сферы во всех районах области.