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В Витебской области снова включают отопление

  • 6.05.2025, 17:21
В Витебской области снова включают отопление

Потеплеет не только в квартирах.

В связи с похолоданием и снижением среднесуточной температуры в жилфонде Витебской области включают отопление. Батареи потеплеют в квартирах уже с 6 мая, передает БелТА со ссылкой на главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома.

— Областная оперативная группа дала рекомендации включить отопление в жилых домах. Районные власти принимают решение на местах, исходя из температурного режима. Кроме жилфонда, тепло снова дадут в общежитиях, учреждениях образования, театрах и общегородских банях, — рассказали в главном управлении ЖКХ.

Также в управлении отметили, что к отоплению уже подключены объекты социальной сферы во всех районах области.

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