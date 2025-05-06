Соглашение по ископаемым с США: комитет украинской Рады дал «зеленый свет» ратификации 6.05.2025, 17:41

Следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом соглашение по ископаемым между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Об этом в Telegram написал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Теперь следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента, что откроет путь к практической реализации договоренностей. По данным Железняка, это должно состояться в четверг, 8 мая.

По словам нардепа, было внесено предложение в текст решения комитета:

- любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить этому Соглашению;

- это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

Нардеп уточнил, что во время заседания комитета 11 голосов было «За», один - воздержался, еще два не приняли участие в голосовании.

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