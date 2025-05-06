Цена золота превысила $3400 за унцию 6.05.2025, 18:00

Впервые с 22 апреля.

Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах во вторник, 6 мая, подорожали на 2,35%, до $3400,4 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на вечер. Отметку $3400 биржевая цена унции золота превысила впервые с 22 апреля 2025 года.

Поводом для роста цен на золото как актив-убежище стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что в ближайшее время соглашения с Китаем не будет. При этом он подчеркнул, что американская администрация может заключить торговые соглашения с некоторыми странами уже на этой неделе, пишет Bloomberg.

Опасения по поводу тарифных планов Дональда Трампа и возможных последствий глобальной торговой войны усилили интерес к золоту, пояснил Reuters.

«Цены на золото в начале этой недели сильно выросли, поскольку инвесторы возвращаются к активам-убежищам, чтобы застраховаться от волатильности портфеля на фоне возобновления беспокойства по поводу пошлин президента США Дональда Трампа», — отмечает рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

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