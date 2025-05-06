закрыть
6 мая 2025, вторник, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кадыров: Решение о моей отставке принимает Путин

  • 6.05.2025, 18:07
  • 2,124
Кадыров: Решение о моей отставке принимает Путин

Ранее глава Чечни сообщил, что просил об отставке, и выразил надежду на то, что его в этом поддержат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение о его отставке может принять только правитель России Владимир Путин. Так он прокомментировал свои слова о том, что просит освободить его от нынешней должности.

«Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чеченской Республики или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров назвал себя «пехотинцем» и «командным человеком». «Есть приказ — я выполняю», — заключил он.

Ранее он заявил журналистам, что просил о своей отставке, и выразил надежду на то, что его в этом поддержат. «У другого будут свои инициативы, свое видение», — добавил глава Чечни.

Напомним, ранее появилась информация, что состояние здоровья правителя Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, поэтому он активировал процесс передачи власти.

Кадыров занимает должность главы Чечни с 2007 года — это самый продолжительный срок среди действующих руководителей регионов. Последний раз он переизбрался на этот пост в 2021 году. Согласно данным Центризбиркома, его результат составил 99,7% голосов при явке 94,42%. Срок действующих полномочий Кадырова истекает в 2026 году.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев
Для Лукашенко все закончится плохо
Для Лукашенко все закончится плохо Александр Коваленко
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский