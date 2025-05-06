Кадыров: Решение о моей отставке принимает Путин 6.05.2025, 18:07

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Ранее глава Чечни сообщил, что просил об отставке, и выразил надежду на то, что его в этом поддержат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение о его отставке может принять только правитель России Владимир Путин. Так он прокомментировал свои слова о том, что просит освободить его от нынешней должности.

«Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чеченской Республики или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров назвал себя «пехотинцем» и «командным человеком». «Есть приказ — я выполняю», — заключил он.

Ранее он заявил журналистам, что просил о своей отставке, и выразил надежду на то, что его в этом поддержат. «У другого будут свои инициативы, свое видение», — добавил глава Чечни.

Напомним, ранее появилась информация, что состояние здоровья правителя Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, поэтому он активировал процесс передачи власти.

Кадыров занимает должность главы Чечни с 2007 года — это самый продолжительный срок среди действующих руководителей регионов. Последний раз он переизбрался на этот пост в 2021 году. Согласно данным Центризбиркома, его результат составил 99,7% голосов при явке 94,42%. Срок действующих полномочий Кадырова истекает в 2026 году.

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