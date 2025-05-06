Сына Роналду впервые вызвали в юношескую сборную Португалии

Сына Роналду впервые вызвали в юношескую сборную Португалии1
- 6.05.2025, 18:16
Криштиану Роналду-младший примет участие в международном турнире в Хорватии.
Криштиану Роналду-младший впервые вызван в юношескую сборную Португалии (игроки не старше 15 лет). Состав команды, которая в мае сыграет в международном турнире в Хорватии, опубликован на сайте Португальской футбольной федерации.
Всего в команду вызвано 22 футболиста. Юношеская сборная Португалии сыграет с Японией (13 мая), Грецией (14 мая) и Англией (16 мая), а еще один соперник (18 мая) пока не определен.
14-летний Роналду‑младший выступает за юношескую команду саудовского «Ан‑Насра».
40-летний Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», играет за «Ан-Наср» с 2023 года. В составе сборной Португалии на счету форварда рекордные 219 матчей и 136 голов.