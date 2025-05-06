закрыть
6 мая 2025, вторник, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская элита на майские праздники улетела на Ближний Восток и в Африку

1
  • 6.05.2025, 18:37
Российская элита на майские праздники улетела на Ближний Восток и в Африку

На первое место по популярности вышли Арабские эмираты и Турция.

Во время майских выходных значительно повысилась активность полетов российских бизнес-джетов, связанных с политиками и предпринимателями. Заметная часть российской элиты провела или проводит начало месяца на Ближнем Востоке и в Африке, передает The Moscow Times.

На первое место по популярности ожидаемо вышли Арабские эмираты и Турция. Согласно данным ресурсов по отслеживанию рейсов частной авиации, борт Embraer Legacy 650E (RA-02875), ассоциировавшийся с главой Сбербанка Германом Грефом, был замечен в Дубае (ОАЭ). В столице Эмиратов — Абу-Даби — был замечен один из самых дорогих частных самолетов в России Bombardier Global 7500 (RA-73592). Его связывают с бизнесменом Альбертом Авдоляном, который дружит с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и иногда дает ему полетать на своих самолетах.

В ОАЭ направился Bombardier Global 6500 (RA-73573), которым пользовался крупнейший латифундист и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, а также Bombardier Challenger 850 (RA-67244), связанный с проживающим в России бизнесменом украинского происхождения Сергеем Курченко.

Турция тоже привлекла часть российской элиты. Bombardier Global Express 5000 (RA-67226), который связан с семьей бывшего президента Дмитрия Медведева, оказался на майские в Стамбуле, а Gulfstream G650 (RA-11000), связанный с владельцем «Еврохима» Дмитрием Мазепиным, отметился в турецком Бодруме.

Отдельные представители российской элиты предпочли более экзотические направления. Dassault Falcon 8X (RA-09606), используемый президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, улетел в Оман, а самолет Bombardier Global 6000 (RA-67160), связанный со сталелитейным магнатом Алексеем Мордашовым, отправился на Сейшельские острова. 1 мая там же оказался и самолет Bombardier Global 5000 (RA-73577), связанный с фармацевтическим магнатом Алексеем Репиком — этим же бортом ранее пользовалась дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. Но на Сейшелах этот борт не остался и продолжил полеты — 3 мая он остановился на Мальдивах, а 5-го прилетел в загадочный Занзибар (Танзания).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев
Для Лукашенко все закончится плохо
Для Лукашенко все закончится плохо Александр Коваленко
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский