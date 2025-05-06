Российская элита на майские праздники улетела на Ближний Восток и в Африку 1 6.05.2025, 18:37

На первое место по популярности вышли Арабские эмираты и Турция.

Во время майских выходных значительно повысилась активность полетов российских бизнес-джетов, связанных с политиками и предпринимателями. Заметная часть российской элиты провела или проводит начало месяца на Ближнем Востоке и в Африке, передает The Moscow Times.

На первое место по популярности ожидаемо вышли Арабские эмираты и Турция. Согласно данным ресурсов по отслеживанию рейсов частной авиации, борт Embraer Legacy 650E (RA-02875), ассоциировавшийся с главой Сбербанка Германом Грефом, был замечен в Дубае (ОАЭ). В столице Эмиратов — Абу-Даби — был замечен один из самых дорогих частных самолетов в России Bombardier Global 7500 (RA-73592). Его связывают с бизнесменом Альбертом Авдоляном, который дружит с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и иногда дает ему полетать на своих самолетах.

В ОАЭ направился Bombardier Global 6500 (RA-73573), которым пользовался крупнейший латифундист и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, а также Bombardier Challenger 850 (RA-67244), связанный с проживающим в России бизнесменом украинского происхождения Сергеем Курченко.

Турция тоже привлекла часть российской элиты. Bombardier Global Express 5000 (RA-67226), который связан с семьей бывшего президента Дмитрия Медведева, оказался на майские в Стамбуле, а Gulfstream G650 (RA-11000), связанный с владельцем «Еврохима» Дмитрием Мазепиным, отметился в турецком Бодруме.

Отдельные представители российской элиты предпочли более экзотические направления. Dassault Falcon 8X (RA-09606), используемый президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, улетел в Оман, а самолет Bombardier Global 6000 (RA-67160), связанный со сталелитейным магнатом Алексеем Мордашовым, отправился на Сейшельские острова. 1 мая там же оказался и самолет Bombardier Global 5000 (RA-73577), связанный с фармацевтическим магнатом Алексеем Репиком — этим же бортом ранее пользовалась дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. Но на Сейшелах этот борт не остался и продолжил полеты — 3 мая он остановился на Мальдивах, а 5-го прилетел в загадочный Занзибар (Танзания).

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