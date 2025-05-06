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Испания сокращает рабочую неделю до 37,5 часов без уменьшения зарплат

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  • 6.05.2025, 18:43
Испания сокращает рабочую неделю до 37,5 часов без уменьшения зарплат

Реформа затронет 12,5 млн человек.

Правительство Испании одобрило законопроект о постепенном переходе на 37,5-часовую рабочую неделю вместо нынешних 40 часов. Об этом заявила вице-премьер, министр труда Йоланда Диас на заседании Совета министров.

При этом зарплаты останутся прежними – сокращение часов не повлияет на доходы работников. Реформа затронет 12,5 млн человек – почти половину трудоспособного населения страны.

Следующий шаг – обсуждение законопроекта в парламенте. Власти намерены ввести изменения до конца 2025 года.

В Беларуси установлена стандартная продолжительность рабочей недели — не более 40 часов. Это закреплено в статье 112 Трудового кодекса и применяется к большинству работников при полной занятости.

Однако для некоторых категорий предусмотрена сокращённая рабочая неделя — до 35 часов. Она распространяется на:

несовершеннолетних работников;

лиц с инвалидностью I и II группы;

работников, занятых на вредных и опасных производствах;

отдельных специалистов в социальной сфере (например, медиков и педагогов).

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