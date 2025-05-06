Испания сокращает рабочую неделю до 37,5 часов без уменьшения зарплат

Испания сокращает рабочую неделю до 37,5 часов без уменьшения зарплат1
- 6.05.2025, 18:43
Реформа затронет 12,5 млн человек.
Правительство Испании одобрило законопроект о постепенном переходе на 37,5-часовую рабочую неделю вместо нынешних 40 часов. Об этом заявила вице-премьер, министр труда Йоланда Диас на заседании Совета министров.
При этом зарплаты останутся прежними – сокращение часов не повлияет на доходы работников. Реформа затронет 12,5 млн человек – почти половину трудоспособного населения страны.
Следующий шаг – обсуждение законопроекта в парламенте. Власти намерены ввести изменения до конца 2025 года.
В Беларуси установлена стандартная продолжительность рабочей недели — не более 40 часов. Это закреплено в статье 112 Трудового кодекса и применяется к большинству работников при полной занятости.
Однако для некоторых категорий предусмотрена сокращённая рабочая неделя — до 35 часов. Она распространяется на:
несовершеннолетних работников;
лиц с инвалидностью I и II группы;
работников, занятых на вредных и опасных производствах;
отдельных специалистов в социальной сфере (например, медиков и педагогов).