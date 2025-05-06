В Беларусь прилетел президент Гвинеи-Бисау 1 6.05.2025, 18:51

Он встретится с Лукашенко.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало 6 мая прибыл с визитом в Беларусь. На следующий день он проведет переговоры с Александром Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, 7 мая они «обсудят вопросы активизации двустороннего взаимодействия и развития сотрудничества».

«Особое внимание — реализации взаимовыгодных проектов в ключевых отраслях экономики», — заявили в пресс-службе.

В ноябре 2024 года Александр Лукашенко и Умару Сисоку Эмбало провели краткую встречу в Баку — на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата.

Президент Гвинеи-Бисау будет находиться с визитом в Беларуси с 6 по 8 мая. Затем, как сообщают информагентства, он направится в Москву, где примет участие в мероприятиях 9 мая. Лукашенко в этот же день также будет присутствовать на параде на Красной площади в Москве.

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