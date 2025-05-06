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В Киеве показали новейшее украинское оружие

  • 6.05.2025, 18:59
В Киеве показали новейшее украинское оружие

Ударные дроны и САУ.

В День пехотинца в Киеве проходит выставка новейших образцов украинского вооружения. Там представители дальнобойные дроны и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, на выставке показали украинский беспилотник «Булава», который был разработан украинско-чешской компанией UAC. Такой дрон оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг. Он может поражать цели в радиусе до 60 километров.

Также на выставке был представлен наземный украинский беспилотник TerMIT. Такой дрон имеет грузоподъемность до 300 кг и запас хода до 20 километров. Он развивает скорость до 10 км/час. Украинские воины уже активно используют его на фронте — на него устанавливают крупнокалиберные пулеметы.

При этом посетителям выставки показали ударный беспилотник FP-1, который неоднократно вызвал панику в российских СМИ. Точных его характеристик нет в открытом доступе.

На выставке был представлен и макет украинской самоходной артиллерийской установки «Богдана», которая может уничтожать цели на расстоянии до 42 километров.

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