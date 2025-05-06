В Киеве показали новейшее украинское оружие
- 6.05.2025, 18:59
Ударные дроны и САУ.
В День пехотинца в Киеве проходит выставка новейших образцов украинского вооружения. Там представители дальнобойные дроны и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, на выставке показали украинский беспилотник «Булава», который был разработан украинско-чешской компанией UAC. Такой дрон оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг. Он может поражать цели в радиусе до 60 километров.
Также на выставке был представлен наземный украинский беспилотник TerMIT. Такой дрон имеет грузоподъемность до 300 кг и запас хода до 20 километров. Он развивает скорость до 10 км/час. Украинские воины уже активно используют его на фронте — на него устанавливают крупнокалиберные пулеметы.
При этом посетителям выставки показали ударный беспилотник FP-1, который неоднократно вызвал панику в российских СМИ. Точных его характеристик нет в открытом доступе.
На выставке был представлен и макет украинской самоходной артиллерийской установки «Богдана», которая может уничтожать цели на расстоянии до 42 километров.