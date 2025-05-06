Ученые нашли бабочек, которые десятки тысяч лет эволюционировали в изоляции 6.05.2025, 19:02

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Новый вид обнаружили в горах Канады.

В канадской Альберте среди гор ученые нашли уникальный вид бабочек Satyrium curiosolus, который просуществовал 40 000 лет в изоляции от внешнего мира. Популяция находится под угрозой исчезновения из-за низкого генетического разнообразия, пишет SciTechDaily.

По-другому их еще называют мохнатыми бабочками. Они невзрачные, но из-за уникальных условий эволюции очень интересны. Их нашла международная команда и изучение показало, что это новый, не зарегистрированный ранее вид. Он имеет четкие генетические и экологические черты, тесно связанные с локацией, где они существуют.

«Наше секвенирование всего генома S. curiosolus выявило поразительно низкое генетическое разнообразие и чрезвычайно высокий уровень исторического инбридинга по сравнению с географически ближайшими популяциями Satyrium curiosolus в Британской Колумбии и Монтане, находящихся на расстоянии более 400 км», - объясняет соавтор исследования Зак Макдональд из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Хотя популяция небольшая, генетические данные свидетельствуют о том, что это стабильная и независимая линия на протяжении десятков тысяч лет. Из-за уникальных обстоятельств развития вид очень чувствителен к внешнему воздействию и климатическим изменениям. Сейчас ученые беспокоятся о сохранении бабочек, учитывая глобальное потепление.

Бабочки, как и другие живые существа, изменяют свой геном под влиянием среды. К примеру, ученые заметили на крыльях этих насекомых защиту от сильных ливней. Гидрофобное покрытие позволяет крылу не ломаться под ударами больших капель.

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