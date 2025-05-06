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Российская экономика закончила квартал падением

  • 6.05.2025, 19:03
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Российская экономика закончила квартал падением

Впервые с 2022 года.

Пузырь военной экономики, надутый в России за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начал сдуваться, пишет The Moscow Times.

В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года ушел в минус, оценивают аналитики Райффайзенбанка на основе официальной статистики Минэкономразвития. Хотя год к году экономика осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер сократился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года. Главный экономист Bloomberg Economics оценивает квартальный спад еще глубже — 0,6-0,8%. В денежном выражении с учетом инфляции на конец марта ВВП оказался примерно на 500 млрд рублей ниже, чем в декабре, подсчитал Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности.

«Динамика ВВП демонстрирует явные признаки ухудшения», — констатирует Райффайзенбанк. По данным МЭР, темпы роста промышленности упали более чем в 5 раз — с 5,7% до 1,1%, практически вдвое замедлился рост розничной оборота розницы (с 5,5% до 3,2%), а оптовая торговля впервые с зимы 2023 года начала сокращаться — на 2,1% за квартал.

«Ситуация осложняется низкими ценами на нефть», — добавляют в банке: стоимость российского сорта Urals с $70 в середине января упала до $59 по итогам марта, $54 — в апреле и лишь $49 — в начале мая. Это лишит экономику $35 млрд валютной выручки, а бюджет — нефтегазовых налогов на 2,6 трлн рублей, согласно обновленным прогнозам правительства и Минфина.

Предварительные данные за апрель говорят о том, что охлаждение продолжается, указывает Исаков. Индекс деловой активности в промышленности PMI держится ниже 50 пунктов, что означает спад производства, а кроме того, стремительно сокращаются грузоперевозки по сети РЖД — на 9,7% год к году. Это означает, что с высокой вероятностью, по итогам второго квартала экономика скатится в техническую рецессию (спад два квартала подряд), пишет Исаков.

За пределами ВПК российская промышленность уже сокращается, указывает Клюге. По оценкам ЦМАКП, близкого к правительству аналитического центра, в первом квартале производство гражданской продукции снизилось на 0,8%, в том числе в марте на 1,1%. А его текущие объемы стали самыми низкими с апреля 2023 года.

Спад охватил гражданское машиностроение, производство электрооборудования, выпуск стройматериалов и черную металлургию. Рекордно с первых месяцев войны просело производство продуктов питания — на 0,7% в месяц в первом квартале, пишет ЦМАКП.

Несмотря на масштабные выплаты военным и контрактникам, потребительские расходы также стагнируют, указывает Райффайзенбанк: в первом квартале они оказались лишь на 0,2% выше, чем кварталом ранее. «При этом рост был достигнут лишь за счет восстановления покупок непродовольственных товаров, сегменты услуг и продуктов питания упали», — пишут аналитики банка.

МЭР по-прежнему прогнозирует, что по итогам года российский ВВП прибавит 2,5% после роста выше 4% два предыдущих года подряд. Однако «риски более низких темпов роста в этом году увеличиваются», пишет Райффайзенбанк.

Планы правительства по сокращению бюджетных расходов из-за падения цен на нефть, очевидно, усложнят задачу достижения оптимистичных показателей роста российской экономики, которые МЭР сохранило в базовом варианте прогноза, предупреждает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Астра Управление Активами».

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