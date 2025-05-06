На валютном рынке сложилась нетипичная ситуация по курсам доллара и российского рубля 2 6.05.2025, 19:20

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В каких обменниках сейчас выгоднее покупать американскую и другие валюты.

Доллар 6 мая еще больше подешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Банки отреагировали на эту новость. «Зеркало» посмотрело, в каких обменниках сейчас выгоднее покупать американскую и другие валюты.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,03 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,007 рубля («БНБ-Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк» — 3,0005 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,45 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Альфа-Банк», «БСБ Банк»", «МТБанк» (3,395 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 3,392 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Технобанк» — 3,665 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,699 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,665 рубля («Беларусбанк», «БНБ-Банк», «Статусбанк»).

По российскому рублю возникла нетипичная ситуация, когда курс покупки валюты одним банком равен курс продажи другим.

Напомним, по некоторым прогнозам, курс доллара на белорусском валютном рынке в ближайшее время будет на уровне 3,050 рубля.

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