Украинские бойцы отбили атаку и захватили российского штурмовика под Волчанском 6.05.2025, 19:29

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Видео.

Украинские пограничники отбили попытку штурма на Волчанском направлении и взяли в плен российского военного. Противник понес потери и был вынужден отступить.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Очередную атаку российских оккупантов под Волчанском отбили военнослужащие бригады Госпогранслужбы «Форпост».

Как рассказали военные, противник пытался штурмовать украинские позиции, однако под плотным огнем украинских защитников был вынужден отступить с потерями.

«Благодаря профессиональным и решительным действиям пограничников попытка прорыва завершилась провалом. В ходе боя один из российских военнослужащих попал в плен», - рассказали пограничники.

Украинским военным удалось установить, что пленный россиянин — уроженец Курской области, имеет звание прапорщика и участвовал в штурме в составе штурмового подразделения «Шторм Z».

Это подразделение формируют из осужденных — пленный ранее отбывал наказание за дезертирство из одной из воинских частей ВС РФ.

Успешную работу воинов, которая закончилась пленением оккупанта, Госпогранслужба показала на видео.

«В плену он поблагодарил украинских бойцов за спасенную жизнь и оказанную помощь», - рассказали о штурмовике пограничники.

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