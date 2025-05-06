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«Интер» — «Барселона»: во сколько начнется матч Лиги чемпионов

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  • 6.05.2025, 19:33
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«Интер» — «Барселона»: во сколько начнется матч Лиги чемпионов

Первый поединок между этими командами завершился со счетом 3:3.

Сегодня, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Интер» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по Минску.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 3:3.

В финале Лиги чемпионов «Интер» или «Барселона» встретятся с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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