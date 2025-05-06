В Воздушных силах ВСУ показали F-16, который уничтожил пять дронов во время ночной атаки РФ 6.05.2025, 20:05

Фотофакт.

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало фото истребителя F-16, который успешно выполнил боевую задачу во время отражения очередной воздушной атаки РФ в ночь на 6 мая.

«Утро 6 мая 2025 года. Охотники за шахедами возвращаются домой… Под крыльями этого F-16 осталась только одна ракета. А значит пять AIM-9 достигли своих целей!», — сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

В командовании поблагодарили украинских пилотов за эффективную работу и сохраненные жизни.

Для уничтожения воздушных угроз Силы обороны привлекают авиацию, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

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