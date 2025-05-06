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Россиянин спустился в реку Москву с плакатом «Путин-Гитлер»

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  • 6.05.2025, 20:09
  • 1,944
Россиянин спустился в реку Москву с плакатом «Путин-Гитлер»

Видео.

В Москве во вторник был задержан активист «Немцова моста» Григорий Саксонов. Это произошло после того, как он с плакатом с надписью «Putin — Hitler», словом Stop и изображением свастики спустился в реку Москву с Большого Москворецкого моста, где расположен народный мемориал на месте убийства оппозиционера Бориса Немцова.

Ряд телеграм-каналов сообщил о том, что неизвестный прыгнул с плакатом в реку. Однако на видео, опубликованном SOTAvision, видно, что активист спускается в воду по веревке.

Baza впоследствии уточнила, что активист был в гидрокостюме. По данным канала, 68-летний Саксонов сделал это «на спор с товарищем». К активисту подплыли полицейские на катере и задержали. По данным RusNews, его увезли на скорой помощи в сопровождении полиции.

Другие активисты «Немцова моста» подтвердили журналистам, что задержан был именно Саксонов. Этот оппозиционный активист участвует в поддержании народного мемориала на мосту. Его неоднократно задерживала полиция.

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