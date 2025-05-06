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В Заславле чиновники «поздравили» 103-летнего лежачего ветерана песнями и плясками

  • 6.05.2025, 20:25
В Заславле чиновники «поздравили» 103-летнего лежачего ветерана песнями и плясками

Белорусов шокировало отношение к прикованному к постели ветерану.

В Заславле прошла по-настоящему трогательная и теплая встреча председателя Минского райисполкома Владимира Юргевича и 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Сурвило, написала газета «Прысталічча» 2 мая. Однако под видео встречи в TikTok комментаторы не согласны, что она была теплая.

Семью ветерана, которому уже 23 мая должно исполниться 104 года, с наступающим Днем Победы, кроме Юргевича, поздравили председатель Заславского горисполкома Светлана Карташёва, военный комиссар Минского райвоенкомата Дмитрий Годун и директор Заславской ДШИ Валерий Шкурский.

«К сожалению, сил, чтобы как раньше пожать руку гостям, у Ивана Антоновича уже нет. Но песню „День Победы“, которую для дорогого ветерана исполняли под баян сотрудники детской школы искусств, он допел до конца со всеми присутствующими!» — написала районка.

Год назад, когда Ивана Сурвило также поздравляли, родственница сказала, что он ничего не слышит и не видит. У ветерана уже тогда не было сил самостоятельно приподняться или перевернуться.

На видео поздравления веселые чиновники поют песню, а дочь ветерана поднимает его руки, чтобы он хлопал, пишет «Зеркало».

Менее чем за сутки видео набрало почти 400 тысяч просмотров, и в комментариях

люди часто недовольны:

«Мне кажется, это что-то жуткое».

«Обидно одно! Что большинство таких поздравлений для отчета и видео. А не для души и памяти».

«Пришли раз в год, повыли и смылись».

«Решили добить деда».

«Раньше нужно было делать что-то для них. Они заслужили Мальдивы, отдыхи за границей. Они заслужили это. А вы, чиновники, вспомнили его с аккордеоном при смерти».

Когда ролик заметили в соцсетях и СМИ, то его удалили. Продержалось видео в TikTok-аккаунте Zaslavl|Online всего 17 часов.

В 2023 году бывший рядовой партизанского отряда Иван Сурвило желал, «чтоб не было потрясений ніякіх тут военных», благодарил за хорошее отношение.

Во время войны он был стрелком 3-го пехотного полка 1-й пехотной дивизии Войска Польского, принимал участие в Висло-Одерской операции. За службу был награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина». Получил орден Отечественной войны II степени.

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