В Заславле чиновники «поздравили» 103-летнего лежачего ветерана песнями и плясками
- 6.05.2025, 20:25
Белорусов шокировало отношение к прикованному к постели ветерану.
В Заславле прошла по-настоящему трогательная и теплая встреча председателя Минского райисполкома Владимира Юргевича и 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Сурвило, написала газета «Прысталічча» 2 мая. Однако под видео встречи в TikTok комментаторы не согласны, что она была теплая.
Семью ветерана, которому уже 23 мая должно исполниться 104 года, с наступающим Днем Победы, кроме Юргевича, поздравили председатель Заславского горисполкома Светлана Карташёва, военный комиссар Минского райвоенкомата Дмитрий Годун и директор Заславской ДШИ Валерий Шкурский.
«К сожалению, сил, чтобы как раньше пожать руку гостям, у Ивана Антоновича уже нет. Но песню „День Победы“, которую для дорогого ветерана исполняли под баян сотрудники детской школы искусств, он допел до конца со всеми присутствующими!» — написала районка.
Год назад, когда Ивана Сурвило также поздравляли, родственница сказала, что он ничего не слышит и не видит. У ветерана уже тогда не было сил самостоятельно приподняться или перевернуться.
На видео поздравления веселые чиновники поют песню, а дочь ветерана поднимает его руки, чтобы он хлопал, пишет «Зеркало».
Менее чем за сутки видео набрало почти 400 тысяч просмотров, и в комментариях
люди часто недовольны:
«Мне кажется, это что-то жуткое».
«Обидно одно! Что большинство таких поздравлений для отчета и видео. А не для души и памяти».
«Пришли раз в год, повыли и смылись».
«Решили добить деда».
«Раньше нужно было делать что-то для них. Они заслужили Мальдивы, отдыхи за границей. Они заслужили это. А вы, чиновники, вспомнили его с аккордеоном при смерти».
Когда ролик заметили в соцсетях и СМИ, то его удалили. Продержалось видео в TikTok-аккаунте Zaslavl|Online всего 17 часов.
В 2023 году бывший рядовой партизанского отряда Иван Сурвило желал, «чтоб не было потрясений ніякіх тут военных», благодарил за хорошее отношение.
Во время войны он был стрелком 3-го пехотного полка 1-й пехотной дивизии Войска Польского, принимал участие в Висло-Одерской операции. За службу был награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина». Получил орден Отечественной войны II степени.