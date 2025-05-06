Лукашенко опасается атаки дронов? 6.05.2025, 20:28

В Беларуси хотят ужесточить наказание за использование беспилотников.

В Беларуси планируют ввести более строгие меры ответственности за нарушения, связанные с использованием дронов.

Соответствующий законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной и административной ответственности» уже внесен правительством в «палатку», пишет БелТА.

Проектом закона вводится административная ответственность за управление незарегистрированным гражданским воздушным судном или полеты без необходимой бортовой документации.

Также подпадут под наказание случаи, когда управление дроном выполняет лицо, не имеющее на это права.

Отдельно прописывается ответственность за нарушение требований по государственному учету и эксплуатации беспилотников.

Особое внимание уделяется случаям повторных нарушений.

Если в течение года после административного взыскания человек снова нарушает правила ввоза, хранения, оборота, изготовления и эксплуатации дронов, это уже будет считаться уголовным преступлением.

Отмечается, что новые меры направлены на обеспечение национальной и общественной безопасности, а также безопасности полетов.

Под действие закона подпадают гражданские беспилотные летательные аппараты, используемые в гражданской авиации для перевозки грузов или оснащенные цифровыми камерами и другим оборудованием, которое позволяет выполнять во время полета различные функции.

Учитываются и запасные части к таким аппаратам, если они не относятся к военной продукции, регулируемой в рамках системы экспортного контроля.

Кроме того, выделяются авиамодели – летательные аппараты без человека на борту, управление полетом которых возможно только при условии визуального контакта, не оснащенные никаким оборудованием, используемые в том числе для развлечений.

А также идентифицируемые запасные части к ним, кроме воздушных игрушечных шаров, воздушных змеев и летающих игрушек без дистанционного управления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com