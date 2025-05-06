Сборная Беларуси по хоккею в третий раз подряд обыграла Россию 6.05.2025, 21:05

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Следующая встреча сборных состоится 8 мая в Минске.

В рамках «Тура сборной» национальная команда Беларуси одержала очередную победу над командой «Россия 25».

В матче, прошедшем 5 мая, подопечные Дмитрия Квартальнова уверенно переиграли соперников со счетом 3:1.

Хет-трик Виталия Пинчука стал ключевым фактором успеха белорусов. Форвард отличился на 12-й, 22-й и 42-й минутах, оформив классический хет-трик.

Особенно стоит отметить результативную связку с Егором Бориковым, который отдал две голевые передачи. Единственный гол у российской команды на счету Воробьева – он поразил ворота на 33-й минуте, сократив отставание до минимума, но спасти игру россиянам это не помогло.

Этот матч стал третьим в серии между командами. В первых двух встречах белорусы также одержали победы:

2 мая в Астане – 4:2

4 мая в Тольятти – 8:7 (в овертайме).

Следующая встреча сборных состоится 8 мая в Минске. Матч обещает быть принципиальным: российская команда наверняка постарается взять реванш, а белорусы попытаются сохранить победную серию.

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